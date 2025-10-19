Популярни
Христо Янев определи групата на ЦСКА за гостуването на Добруджа

  • 19 окт 2025 | 11:15
  • 2067
  • 6
Слушай на живо: Добруджа - ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи групата на своя тим за днешното гостуване на Добруджа. Двата тима се изправят един срещу друг на стадион “Дружба” от 15:00 часа.

ЦСКА изчерпа лимита си на грешки! "Червените" излизат за трите точки срещу последния в класирането

Трима са отсъстващите футболисти на “червените”, които не отпътуваха за Добрич. Бруно Жордао е наказан, след като беше изгонен в двубоя с Лудогорец. Иван Турицов и Улаус Скаршем пък са с контузии и също са аут.

Групата на ЦСКА:  1. Густаво Бусато , 21. Фьодор Лапоухов,  13. Браян Кордоба , 2. Дейвид Пастор,  3. Сейни Санянг,  4. Адриан Лапеня , 17. Анжело Мартино , 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 20. Мартин Стойчев , 24. Юлиан Илиев , 30. Петко Панайотов,  99. Джеймс Ето’о , 73. Илиан Илиев,  8. Дейвид Сегер , 22. Кевин Додай,  16. Георги Чорбаджийски , 11. Мохамед Брахими , 28. Йоанис Питас,  29. Иван Тасев , 9. Леандро Годой,  91. Йоан Борносузов

