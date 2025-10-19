Христо Янев определи групата на ЦСКА за гостуването на Добруджа

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи групата на своя тим за днешното гостуване на Добруджа. Двата тима се изправят един срещу друг на стадион “Дружба” от 15:00 часа.

Трима са отсъстващите футболисти на “червените”, които не отпътуваха за Добрич. Бруно Жордао е наказан, след като беше изгонен в двубоя с Лудогорец. Иван Турицов и Улаус Скаршем пък са с контузии и също са аут.

Групата на ЦСКА: 1. Густаво Бусато , 21. Фьодор Лапоухов, 13. Браян Кордоба , 2. Дейвид Пастор, 3. Сейни Санянг, 4. Адриан Лапеня , 17. Анжело Мартино , 14. Теодор Иванов, 5. Лумбард Делова, 20. Мартин Стойчев , 24. Юлиан Илиев , 30. Петко Панайотов, 99. Джеймс Ето’о , 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер , 22. Кевин Додай, 16. Георги Чорбаджийски , 11. Мохамед Брахими , 28. Йоанис Питас, 29. Иван Тасев , 9. Леандро Годой, 91. Йоан Борносузов