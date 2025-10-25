Популярни
Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
Звезда на Фенербахче си направи шега с Ръсел Уестбрук, после публично му се извини

  • 25 окт 2025 | 19:46
  • 185
  • 0
• 25 окт 2025 | 19:46

Американският гард на Фенербахче Уейд Болдуин почувства нужда да се извини публично на Ръсел Уестбрук заради коментар, който направи за звездата от НБА след победата на клуба от Истанбул над Анадолу Ефес в турско дерби от Евролигата. Болдуин беше сред основните фигури при победата на своя отбор със 79:69 в мач от 6-ия кръг на елитната надпревара, записвайки впечатляваща статистика.

Фенербахче спечели голямото турско дерби
Фенербахче спечели голямото турско дерби

Болдуин завърши мача с 10 точки, 8 асистенции и 7 борби, но допусна и 7 грешки. Когато беше попитан от журналистка за представянето си, той коментира, че статистиката му напомня тази на Ръсел Уестбрук от периода му в Лос Анджелис Лейкърс.

Фенербахче е затънал до гуша в дългове – близо 600 милиона евро!
Фенербахче е затънал до гуша в дългове – близо 600 милиона евро!

Малко по-късно, осъзнавайки, че сравнението може да бъде възприето като обидно за играча с най-много трипъл-дабъли (203) в историята на НБА, Болдуин направи коригираща публикация.

"Обърках се… Ръс е почти най-любимият ми играч за всички времена. Извинявай, Ръсел", написа гардът на шампиона в Евролигата в социалната мрежа Х.

Снимки: Imago

