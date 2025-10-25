Звезда на Фенербахче си направи шега с Ръсел Уестбрук, после публично му се извини

Американският гард на Фенербахче Уейд Болдуин почувства нужда да се извини публично на Ръсел Уестбрук заради коментар, който направи за звездата от НБА след победата на клуба от Истанбул над Анадолу Ефес в турско дерби от Евролигата. Болдуин беше сред основните фигури при победата на своя отбор със 79:69 в мач от 6-ия кръг на елитната надпревара, записвайки впечатляваща статистика.

Фенербахче спечели голямото турско дерби

Болдуин завърши мача с 10 точки, 8 асистенции и 7 борби, но допусна и 7 грешки. Когато беше попитан от журналистка за представянето си, той коментира, че статистиката му напомня тази на Ръсел Уестбрук от периода му в Лос Анджелис Лейкърс.

Фенербахче е затънал до гуша в дългове – близо 600 милиона евро!

Малко по-късно, осъзнавайки, че сравнението може да бъде възприето като обидно за играча с най-много трипъл-дабъли (203) в историята на НБА, Болдуин направи коригираща публикация.

"Обърках се… Ръс е почти най-любимият ми играч за всички времена. Извинявай, Ръсел", написа гардът на шампиона в Евролигата в социалната мрежа Х.

I tweaked … Russ damn near my favorite player all time. My apologies @russwest44 https://t.co/JlYPrg8jbG — IV (@The_Fourth_Wade) October 24, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago