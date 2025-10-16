Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос с труден тест в Белград

Александър Везенков и Олимпиакос гостуват на Макаби Тел Авив в среща от петия кръг на Евролигата. Двубоят е в зала "Александър Николич" в Белград, а Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите срещата на живо.

Гръцкият гранд ще се опита да се върне на пътя на победите, след като претърпя първо домакинско поражение за сезона и общо второ от началото на турнира, във вторник - 78-82 срещу Анадолу Ефес. Олимпиакос е 2-2 до момента.

Макаби пък е 1-3 дотук, като във вторник отстъпи със 71-92 в същата зала пред испанския гранд Барселона.