  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Везенков: Свършихме чудесна работа в защита срещу Байерн

Везенков: Свършихме чудесна работа в защита срещу Байерн

  • 25 окт 2025 | 16:05
  • 328
  • 0

Суперзвездата на Олимпиакос Александър Везенков посочи основния фактор за категоричния успех с 96:71 срещу Байерн в Мюнхен в среща от шестия кръг на Евролигата, а именно - силната игра на гръцкия шампион в защита.

“Не им позволихме да вкарат повече от 71 точки. Мисля, че това беше най-силното ни постижение. Преди мача си казахме, че трябва да играем в защита, защото досега не го правехме. Но сега свършихме чудесна работа, а в атака раздавахме добре топката, вкарахме 96 точки”, сподели пред Euroleague TV Везенков, коментирайки гръмката победа на Олимпиакос.

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен
“Червено-белите” от Пирея са вече с баланс 4-2 от началото на сезона в Евролигата и заемат второ място в класирането, отстъпвайки само на лидера Апоел Тел Авив, който е единственият тим с 5-1. Байерн е с 2 победи и 4 загуби.

Сашо, който през януари изригна с 45 точки срещу баварците, в петък им вкара "само" 18.

Снимки: Imago

