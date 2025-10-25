Популярни
Апоел е сам на върха в Евролигата

  • 25 окт 2025 | 00:01
  • 572
  • 0

Апоел Тел Авив е едноличен лидер в класирането след изиграването на всички срещи от шестия кръг на Евролигата. Израелският тим пречупи с 85:77 финалиста от миналия сезон Монако в "Арена София" в четвъртък, а след загубата тази вечер на Панатинайкос със 75:92 от Виртус Болоня на италианска земя, Апоел остана единственият тим с 5 победи и само едно поражение до момента.

Следващата седмица тимът на Димитрис Итудис има нов домакински мач у нас - в сряда (29 октомври) Василие Мицич и компания приемат в "Арена София" Партизан. Два дни по-късно Апоел гостува на Александър Везенков и компания в Пирея.

Снимки: Sportal.bg

