Атаман се оплака от отношението на феновете на Фенербахче

Старши треньорът на гръцкия Панатинайкос Ергин Атаман, който е и селекционер на националния отбор по баскетбол на Турция, изказа разочарованието си от отношението на феновете на Фенербахче след мача между двата тима в Истанбул. Гостите от Панатинайкос победиха с 81-77 в срещата от 16-ия кръг на Евролигата.

„През първото полувреме играхме много добре, но започнахме второто много зле. Загубихме контрол над мача. Не разбирам всички турци по трибуните - 10 000 души от Фенербахче започнаха да пеят песен срещу майка ми, която е на 87 години. Много съм разстроен, но играчите започнаха да бъдат агресивни в защита и Бог ни помогна да отговорим на игрището“, коментира Атаман, цитиран от Eurohoops.net.

„Ние играем баскетбол. Гордея се, че съм треньор на турския национален отбор. Гордея се с това, което правя тук. Но тези 10 000 души са необразовани“, продължи турският специалист, видимо разочарован от случилото се.