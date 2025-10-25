Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. След 129 мача в Евролигата: играч на Макаби за първи път бе обявен за MVP на кръга

След 129 мача в Евролигата: играч на Макаби за първи път бе обявен за MVP на кръга

  • 25 окт 2025 | 14:26
  • 228
  • 0

Шестият кръг на Евролигата приключи, а за най-полезен играч на кръга (MVP) беше обявен Роман Соркин, център-тежко крило на Макаби Тел Авив. За първи път в кариерата си в Евролигата (изиграл е 129 мача в най-елитния клубен баскетболен клубен турнир в Европа) Соркин беше обявен за най-полезен играч на кръга. Макаби победи Реал с 92:91 в Белград в първия мач от 6-ия кръг на Евролигата, а Соркин записа своя рекорден за сезона резултат: 21 точки (9/11 за две точки, 3/3 от наказателната линия), плюс 6 борби, 3 асистенции, 2 блока, а освен това играчът изработи и четири фаула. В крайна сметка с КПД от 30 Соркин стана MVP на кръга. Това беше най-високият индекс сред всички играчи от отборите победители в изминалия кръг.

Убедително най-доброто индивидуално представяне постигна плеймейкърът на Олимпия Милано Леандро Болмаро - КПД от 37, но италианците загубиха у дома от Валенсия със 100:103, поради което аржентинецът, който отбеляза 31 точки и изработи цели седем фаула, не получи наградата.

Легендата Нандо Де Коло от АСВЕЛ, постигна най-добрия си личен индекс на полезно действие за сезона – 27 – при победата срещу Дубай. Де Коло завърши мача с 24 точки (1/5 за две точки, 3/7 за три точки, 13/13 от наказателната линия). Той записа още една борба, пет асистенции, две откраднати топки и изработи цели девет фаула. Списъка с най-добрите индивидуалности допълва Джордан Нвора от Цървена звезда, който постигна КПД от 26. Нвора отбеляза 19 точки (4/8 за две точки, 2/3 за три точки, 5/8 от наказателната линия), плюс седем борби, шест асистенции, една открадната топка и една блокада, както и шест изработени фаула.

Снимки: Imago

