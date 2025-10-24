Начало на двубоя в Мюнхен

Популярни
  • 24 окт 2025 | 21:45
Байерн в Мюнхен и Олимпиакос на Александър Везенков играят помежду си в момента в среща от шестия кръг на Евролигата.

Гръцкият шампион е с 3 победи и 2 загуби дотук, а в миналия кръг надделя драматично като гост над Макаби Тел Авив, с ключов принос и решаващи кошове в края на българската суперзвезда на "червено-белите" от Пирея.

Байерн e с баланс 2-3, като в последния си мач в турнира отстъпи пред Фенербахче в Истанбул.

Старши треньорът на баварците Гордън Хърбърт не може да разчита на няколко играчи. Литовската звезда Рокас Йокубайтис е аут за дълго време заради скъсана предна кръстна връзка на коляното, а Елиас Харис и Йоханес Фойгтман също са извън строя заради проблеми с коляното. Чисто новото звездно попълнение Спенсър Динуиди пък все още не се е присъединил към отбора.

Наставникът на Олимпиакос Йоргос Барцокас също не може да разчита на важни играчи. Френският център Мустафа Фал е аут за дълго заради тежка контузия на лявото коляно. Кийнън Еванс също все още не е готов за игра, а капитанът Костас Папаниколау пропуска срещата заради проблем с бедрото, след като получи травмата на тренировка тази седмица.

Олимпиакос води с 13:3 в преките двубои с Байерн в Евролигата от 2000 година насам.

Първа част:

Андреас Обст започна вихрено, вкарвайки първите 7 точки за баварците. Везенков пък вкара своите първи две точки след пресечка и забивка, а Олимпиакос поведе с 15:9, като Тайлър Дорси бе неудържим за гостите в началните минути с 9 точки.

Стартови състави:

Байерн: 8.Леон Крацер, 11.Владимир Лучич, 13.Андреас Обст, 16.Стефан Йович, 22.Айзея Майк

Олимпиакос: 0.Томас Уолкъп, 3.тайсън Уорд, 14.Александър Везенков, 22.Тайлър Дорси, 33.Никола Милутинов

