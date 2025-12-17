Ето кой ще е заместникът на Обрадович в Партизан

Според сръбските медии, Жоан Пенароя е в Белград и вече се е срещнал с играчите на Партизан, като развитието около поемането на треньорския пост е въпрос на време.

След напускането на Желко Обрадович, ръководството на Партизан търси негов заместник, като Мирко Очоколич временно изпълнява длъжността старши треньор. Самият Очоколич е заявил намерението си да остане в треньорския щаб и да подкрепи новия избран треньор.

Въпреки че много имена бяха свързвани с треньорския пост на „гробарите“ за запълване на празнината, оставена от „Жоц“, сръбските медии разкриват, че Жоан Пенароя е избраникът, който ще поеме юздите на отбора.

Същите източници съобщават, че испанският специалист е имал среща с играчите преди мача срещу Виртус Болоня от 16-ия кръг на Евролигата.

Освен това се подчертава, че Пенароя се очаква да подпише договор, валиден до 2027 година. До него ще бъде Урош Драгичевич, който в миналото е бил сътрудник на Саша Обрадович в Монако, докато Мирко Очоколич и Александър Матович се очаква да запазят позициите си в щаба.