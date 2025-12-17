Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Милър-Макинтайър отговори на критиците с мистериозно съобщение в Инстаграм

Милър-Макинтайър отговори на критиците с мистериозно съобщение в Инстаграм

  • 17 дек 2025 | 17:19
  • 291
  • 0
Милър-Макинтайър отговори на критиците с мистериозно съобщение в Инстаграм

Българският национал Коди Милър-Макинтайър е един от най-изявените играчи на Цървена звезда от началото на сезона. Напоследък обаче показва по-слаби резултати, което, изглежда, предизвика критики от част от феновете.

Баскетболистът сподели загадъчна публикация в своя Инстаграм профил, която може да се тълкува като реакция на критиките.

На видеоклип от филма „Лоши момчета“, в който актьорът Уил Смит твърди, че е напълно спокоен и че всичко е под контрол, стои описанието: „Опитвам се да живея спокоен живот, но проблемите идват безспирно".

Въпреки че няма пряко потвърждение, че съобщението е насочено към феновете, мнозина го възприеха именно по този начин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Четири двубоя слагат край на 16-ия кръг на Евролигата

Четири двубоя слагат край на 16-ия кръг на Евролигата

  • 17 дек 2025 | 07:21
  • 3985
  • 0
Барса продължава с победите, Реал с поражение в Милано

Барса продължава с победите, Реал с поражение в Милано

  • 17 дек 2025 | 00:27
  • 1060
  • 0
Невероятен обрат за Панатинайкос в Истанбул

Невероятен обрат за Панатинайкос в Истанбул

  • 16 дек 2025 | 23:36
  • 2228
  • 0
Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

  • 16 дек 2025 | 23:14
  • 18267
  • 13
Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да излъжат Апоел в Израел

Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да излъжат Апоел в Израел

  • 16 дек 2025 | 23:14
  • 4532
  • 3
Забивка в последните секунди реши битката между Дубай и Макаби

Забивка в последните секунди реши битката между Дубай и Макаби

  • 16 дек 2025 | 20:33
  • 801
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 12690
  • 1
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 38333
  • 46
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 38042
  • 68
ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

  • 17 дек 2025 | 18:04
  • 1130
  • 1
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 10393
  • 5
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 3906
  • 1