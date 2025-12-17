Милър-Макинтайър отговори на критиците с мистериозно съобщение в Инстаграм

Българският национал Коди Милър-Макинтайър е един от най-изявените играчи на Цървена звезда от началото на сезона. Напоследък обаче показва по-слаби резултати, което, изглежда, предизвика критики от част от феновете.

Баскетболистът сподели загадъчна публикация в своя Инстаграм профил, която може да се тълкува като реакция на критиките.

На видеоклип от филма „Лоши момчета“, в който актьорът Уил Смит твърди, че е напълно спокоен и че всичко е под контрол, стои описанието: „Опитвам се да живея спокоен живот, но проблемите идват безспирно".

Въпреки че няма пряко потвърждение, че съобщението е насочено към феновете, мнозина го възприеха именно по този начин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages