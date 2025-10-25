Фенербахче спечели голямото турско дерби

Фенербахче надви Анадолу Ефес със 79:69 в турско дерби от 6-ия кръг на Евролигата. Така действащият шампион в турнира е с баланс 3-3 след първите си 6 срещи, докато двукратният първенец Анадолу Ефес е 2-4.

Анадолу Ефес започна впечатляващо срещата срещу Фенербахче, повеждайки с 8:0 още в първите минути. Домакините запазиха контрола през цялата първа четвърт, завършвайки я с преднина от 24:18.

Във втората четвърт Фенербахче реагира мощно, намери ритъм в атака и успя да изравни до 28:28, след това до 37:37 и 39:39, възстановявайки напълно баланса в играта. Благодарение на тройка на Скоти Уилбекин, отборът на литовския треньор Шарунас Ясикевичус поведе с 44:43, завършвайки идеално втората част.

В началото на третата четвърт Фенербахче поведе с 49:48 и продължи да трупа разлика, достигайки до 56:51. Третата четвърт приключи при равен резултат - 58:58, запазвайки напрежението докрай.

В четвъртата и последна четвърт двата турски отбора продължиха битката, но много бързо Фенербахче успя да поведе с 66:58 и не погледна назад, оформяйки крайното 79:69.

Скоти Уилбекин и Девон Хол вкараха по 12 точки за Фенербахче, а Уейд Болдуин завърши с 10 точки, 8 асистенции и 7 борби. За тима на Игор Кокошков Ник Вайлер-Баб реализира 17 точки, а Шейн Ларкин се размина на косъм с дабъл-дабъл - 13 точки и 9 асистенции.

За 7-ия кръг на Евролигата Фенербахче ще трябва да пътува до Валенсия, за да се изправи срещу местния отбор във вторник, докато в същия ден Анадолу Ефес ще бъде в Париж, за да премери сили с клуба от френската столица.

Снимки: Imago