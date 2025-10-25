Фенербахче е затънал до гуша в дългове – близо 600 милиона евро!

Спортното дружество Фенербахче е изправено пред тревожен дълг, който към септември 2025 г. е достигнал сумата от 588 милиона евро. Важно е да се отбележи, че тази сума се отнася за целия клуб, включително всички негови спортни секции и оперативни разходи, а не изключително за баскетболната секция, пише Sportal.rs, позовавайки се на информация на журналиста Ягиз Сабунджуоглу.

В настоящия сезон на Евролигата баскетболният отбор на Фенербахче към момента има актив от три победи и три загуби след шест изиграни кръга, което му отрежда девето място в таблицата.

Припомняме, че Фенербахче спечели, под ръководството на литовската легенда Шарунас Ясикевичус, титлата в Евролигата миналия сезон. За най-полезен играч (MVP) на Финалната четворка беше обявен Найджъл Хейс-Дейвис. Той поведе своя отбор във финалния мач с 23 точки и 9 борби, постигайки индекс на полезно действие 30.

Снимки: Imago