Болоня шокира Евролигата и прегази Панатинайкос

  • 25 окт 2025 | 00:24
Баскетболистите на Виртус Болоня победиха Панатинайкос у дома с 92:75 и поднесоха голямата изненада в шестия кръг на Евролигата. Това е трети пореден успех за отбора на Душко Иванович в Евролигата. Въпреки че Виртус претърпя съвсем наскоро изненадваща загуба от Кремона в италианската лига, клубът от Болоня бързо преодоля това разочарование и стигна до огромна победа. Панатинайкос пък допусна второ поражение в най-силното европейско състезание, но гръцкият клуб беше отслабен през третата четвърт, тъй като старши треньорът на тима Ергин Атаман беше изгонен от мача заради две поредни технически нарушения.

Италианският клуб, воден от Карсън Едуардс и Ален Смайлагич, спечели първата четвърт с 19:15, а до края на първото полувреме допълнително увеличи преднината си. В редиците на Панатинайкос особено се отличи ТиДжей Шортс, който изигра най-добрия си мач в Евролигата, откакто пристигна в Атина. На почивката домакините имаха аванс от 13 точки след 29:20 във втория период.

Гостите не изглеждаха убедително и през второто полувреме, всъщност Виртус доста лесно се справи със седемкратния шампион на Евролигата. Клубът от Болоня не позволи на Панатинайкос да спечели нито една четвърт от мача, а недоволството на Атаман кулминира през третата четвърт заради съдийско решение да не се отсъди фаул в една ситуация.

В редиците на Виртус най-резултатен беше Карсън Едуардс (22), следван от Матю Морган (15) и Ален Смайлагич (14), но трябва да се отбележи и представянето на Алесандро Паджола, който записа седем точки, десет борби и седем асистенции. Кендрик Нън (19) и ТиДжей Шортс (15) бяха най-добре представилите се за Панатинайкос.

Снимки: Imago

