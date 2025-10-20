Шиърър за Гьокереш: Не е като Холанд и Мбапе

Легендарният английски нападател Алън Шиърър оцени текущото ниво на игра на нападателя на Арсенал Виктор Гьокереш.

„Той не е в същата група като Ерлинг Холанд, Хари Кейн и Килиан Мбапе. Но мисля, че той допринася с нещо и определено трябва да подобри голмайсторския си рекорд, тъй като досега е отбелязал само три пъти

Една от силните му страни, която помага на Арсенал, е способността му да се отдръпва при атака. Това създава пространство за други играчи. Миналия сезон Кай Хаверц и Микел Мерино се бореха с това, което улесняваше противниците да се защитават срещу тях.

"He will get the goals" 💪@AlanShearer on Viktor Gyokeres' impact on Arsenal this season 🔴 pic.twitter.com/Wv4MGVXbPj — Match of the Day (@BBCMOTD) October 18, 2025

Когато тичаш настрани, атакуващите ти съотборници могат да се придвижат по-далеч, създавайки пространство. Мисля, че Гьокереш подобри играта на отбора в това отношение.

🗣 @alanshearer is confident Viktor Gyokeres' goalscoring numbers will improve and identifies another way he's improved Arsenal's attack 📈⚽ pic.twitter.com/pHt9rykvCh — Match of the Day (@BBCMOTD) October 19, 2025

„Мисля, че Виктор ще вкара голове, но не толкова, колкото миналия сезон. Предвид броя на шансовете, които Арсенал има, Гьокереш ще вкара и показателите му би трябвало да се подобрят“, каза Шиърър в интервю за Би Би Си.