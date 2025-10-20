Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Шиърър за Гьокереш: Не е като Холанд и Мбапе

Шиърър за Гьокереш: Не е като Холанд и Мбапе

  • 20 окт 2025 | 02:08
  • 205
  • 0
Шиърър за Гьокереш: Не е като Холанд и Мбапе

Легендарният английски нападател Алън Шиърър оцени текущото ниво на игра на нападателя на Арсенал Виктор Гьокереш.

Гьокереш е животно, впечатлен е негов съотборник
Гьокереш е животно, впечатлен е негов съотборник

„Той не е в същата група като Ерлинг Холанд, Хари Кейн и Килиан Мбапе. Но мисля, че той допринася с нещо и определено трябва да подобри голмайсторския си рекорд, тъй като досега е отбелязал само три пъти

Шиърър: Холанд е звяр, не виждам никакви слабости в играта му
Шиърър: Холанд е звяр, не виждам никакви слабости в играта му

Една от силните му страни, която помага на Арсенал, е способността му да се отдръпва при атака. Това създава пространство за други играчи. Миналия сезон Кай Хаверц и Микел Мерино се бореха с това, което улесняваше противниците да се защитават срещу тях.

Когато тичаш настрани, атакуващите ти съотборници могат да се придвижат по-далеч, създавайки пространство. Мисля, че Гьокереш подобри играта на отбора в това отношение.

„Мисля, че Виктор ще вкара голове, но не толкова, колкото миналия сезон. Предвид броя на шансовете, които Арсенал има, Гьокереш ще вкара и показателите му би трябвало да се подобрят“, каза Шиърър в интервю за Би Би Си.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Два червени картона помогнаха на Реал Мадрид да се завърне на върха

Два червени картона помогнаха на Реал Мадрид да се завърне на върха

  • 19 окт 2025 | 23:55
  • 12843
  • 150
Леао смълча критиците и качи Милан на върха при завръщането на Пиоли

Леао смълча критиците и качи Милан на върха при завръщането на Пиоли

  • 19 окт 2025 | 23:42
  • 12109
  • 18
Блестящият вратар на Лацио вгорчи завръщането на Луукман като титуляр за Аталанта

Блестящият вратар на Лацио вгорчи завръщането на Луукман като титуляр за Аталанта

  • 19 окт 2025 | 21:30
  • 4755
  • 0
Райо Валекано не даде шанс на Леванте и продължава нагоре

Райо Валекано не даде шанс на Леванте и продължава нагоре

  • 19 окт 2025 | 21:29
  • 776
  • 0
Хофенхайм продължи феноменалното си представяне като гост с убедителен успех в Хамбург

Хофенхайм продължи феноменалното си представяне като гост с убедителен успех в Хамбург

  • 19 окт 2025 | 20:38
  • 1209
  • 0
Тудор се скара на анализатори и коментира дали е притеснен за бъдещето си в Ювентус

Тудор се скара на анализатори и коментира дали е притеснен за бъдещето си в Ювентус

  • 19 окт 2025 | 20:30
  • 4122
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 153873
  • 391
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 26737
  • 38
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 94894
  • 277
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
  • 55759
  • 124
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 51389
  • 17
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 14791
  • 5