Ерлинг Холанд изравни рекорд на Кристиано Роналдо

Невероятната форма на Ерлинг Холанд продължава. Норвежкият нападател отново се разписа за Манчестър Сити в Шампионската лига, изравнявайки рекорд, държан преди това от Кристиано Роналдо. С последния си гол срещу Виляреал (2:0), Холанд вече е отбелязвал в 12 последователни мача. С това той се изравни с постижението на Роналдо от 2018 г., когато португалецът играеше за Реал Мадрид.

Междувременно Килиан Мбапе не изостава много. Френската звезда се е разписал в 11 поредни срещи за Реал Мадрид до момента и ще има шанс да изравни рекорда в сряда, 22 октомври, когато отборът му се изправя срещу Ювентус.

𝗛𝗔𝗔𝗟𝗔𝗡𝗗 𝗘𝗤𝗨𝗔𝗟𝗦 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗢'𝗦 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗢𝗙 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗜𝗡 𝟭𝟮 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗖𝗨𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 🤯



Haaland is 𝙐𝙉𝙎𝙏𝙊𝙋𝙋𝘼𝘽𝙇𝙀 and has now scored 24 goals and provided 3 assists this season in just 14 games 🥵



And he equals Cristiano's… pic.twitter.com/sm3vv6G8d4 — 433 (@433) October 21, 2025

От началото на сезона Холанд се намира в сензационна форма, като е записал 24 гола и 3 асистенции само в 14 мача за Манчестър Сити и националния отбор на Норвегия. Неговата постоянност и доминация пред гола продължават да затвърждават статута му на един от най-добрите голмайстори в света.

Шампионската лига се превърна в любимия му турнир. Нападателят на Сити вече има 53 гола в 51 мача, което го прави вторият най-резултатен играч в историята на надпреварата преди навършване на 26 години, като пред него е единствено Лионел Меси. Той също така стана най-бързият футболист, достигнал 50 гола в историята на турнира, постигайки го само за 49 мача. Предишният рекорд принадлежеше на Рууд ван Нистелрой, на когото бяха необходими 62 двубоя, за да стигне до същата бройка. Освен това Холанд достигна тази кота по-млад от всеки друг – на 25 години и 59 дни. За сравнение, Мбапе го постигна на 25 години и 356 дни, докато Кристиано Роналдо не достигна границата от 50 гола преди да навърши 28 години.

Снимки: Gettyimages