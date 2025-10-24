Меси: Радвам се да продължа в Интер Маями

Лионел Меси говори публично за първи път, след като подписа нов договор с Интер Маями, удължавайки престоя си в клуба от MLS до 2028 година. Аржентинската суперзвезда, която се присъедини към клуба през 2023 г., описа времето си в Маями като „красива реалност“ и изрази вълнението си за бъдещето на отбора в предстоящия му нов дом, Miami Freedom Park.

В прочувствено послание, споделено от клуба, Меси заяви: „Много съм щастлив да остана тук и да продължа с този проект, който, освен че е мечта, се превърна в красива реалност, играейки на този стадион, в Miami Freedom Park. Откакто пристигнах в Маями, съм много щастлив, така че наистина се радвам да продължа тук.“

Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

Осемкратният носител на „Златната топка“ също така подчерта вълнението си от преместването на клуба в новия им модерен стадион: „Всички сме наистина развълнувани за момента, когато най-накрая ще можем да играем в Miami Freedom Park. Нямаме търпение да бъде завършен, да го изживеем отвътре, в новия ни дом, и феновете също да му се насладят. Ще бъде нещо много специално да играем у дома на такъв грандиозен стадион.“

Miami Freedom Park, разположен в сърцето на града, ще отвори врати през 2026 г. като част от развлекателен и търговски комплекс на площ от 131 акра, отбелязвайки важен етап в развитието на клуба и следващата глава от кариерата на Меси в САЩ.

Индивидуално той спечели най-големите отличия в лигата, включително Най-добър играч и Голмайстор на Купата на лигите през 2023 г., Наградата за MVP на MLS през 2024 г. и Златната обувка на MLS през 2025 г., след като отбеляза 29 гола в лигата.Откакто пристигна в Южна Флорида през 2023 г., Меси напълно преобрази съдбата на Интер Маями, водейки ги до първите им два големи трофея – Купата на лигите през 2023 г. и Щита на привържениците на MLS през 2024 г.

Във всички състезания Меси вече е отбелязал 71 гола и е направил 44 асистенции в 82 мача, като и двете са клубни рекорди. Той също така изведе Маями до исторически осминафинал на Световното клубно първенство на ФИФА и полуфинал на Купата на шампионите на КОНКАКАФ през 2025 г.

На 38 години Меси остава най-титулуваният футболист с 46 трофея в кариерата си, включително четири титли от Шампионската лига, 10 титли от Ла Лига и Световното първенство по футбол през 2022 г. с Аржентина. Новият му договор със сигурност ще помогне да се затвърди наследството му в северноамериканския футбол и също така ще гарантира, че феновете ще станат свидетели на още от неговия блясък през следващите години.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages