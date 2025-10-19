След края на успешния редовен сезон тръгнаха слухове за нов договор на Меси

Авторитетният спортен журналист Фабрицио Романо даде своите предположения за бъдещето на аржентинската футболна звезда и нападател на Интер Маями, Лионел Меси, след края на редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър в САЩ и Канада.
Меси завърши редовния сезон с Интер Маями с 48 гола и асистенции, а преговорите за нов договор са много напреднали. Очаква се Меси да остане в клуба и да подпише нов договор, като последните детайли в момента се уточняват.
„Той е изцяло фокусиран върху проекта с Интер Маями“, пише Романо в социалните си мрежи.
Интер Маями разби Нашвил с 5:2 в последния си мач от редовния сезон, като Меси отбеляза хеттрик и добави една асистенция.
Гениален Меси изригна с хеттрик и асистенция, които не стигнаха на Интер Маями за второто място
„Чаплите“ завършиха на второто място и в първия кръг на плейофите ще срещнат отново Нашвил. Форматът тук е доста по-различен от този в Европа и крайният победител от една плейофна серия се определя не от общия резултат в головете, а от повечето постигнати победи. В случая се играе до две от три победи.