След края на успешния редовен сезон тръгнаха слухове за нов договор на Меси

Авторитетният спортен журналист Фабрицио Романо даде своите предположения за бъдещето на аржентинската футболна звезда и нападател на Интер Маями, Лионел Меси, след края на редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър в САЩ и Канада.

🚨🇺🇸 Leo Messi closes regular season with Inter Miami at 48 G/A and talks over new contract remain at very advanced stages.



Messi, expected to stay and sign new deal at the club with final details being sorted…



…as he’s fully focused on Inter Miami project. ⏳✍🏼 pic.twitter.com/mkd1SD6gOG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2025

Меси завърши редовния сезон с Интер Маями с 48 гола и асистенции, а преговорите за нов договор са много напреднали. Очаква се Меси да остане в клуба и да подпише нов договор, като последните детайли в момента се уточняват.

„Той е изцяло фокусиран върху проекта с Интер Маями“, пише Романо в социалните си мрежи.

Интер Маями разби Нашвил с 5:2 в последния си мач от редовния сезон, като Меси отбеляза хеттрик и добави една асистенция.

Гениален Меси изригна с хеттрик и асистенция, които не стигнаха на Интер Маями за второто място

„Чаплите“ завършиха на второто място и в първия кръг на плейофите ще срещнат отново Нашвил. Форматът тук е доста по-различен от този в Европа и крайният победител от една плейофна серия се определя не от общия резултат в головете, а от повечето постигнати победи. В случая се играе до две от три победи.