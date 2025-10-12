Популярни
  3. Меси изригна с два гола и Интер Маями все още мечтае за второто място на Изток

  • 12 окт 2025 | 05:26
  • 70
  • 0
Отборът на Интер Маями записа изключително ценен успех с разгромното 4:0 срещу тима на Атланта Юнайтед в предпоследния си мач от редовния сезон в Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

Благодарение на успеха “чаплите” се изравниха на второто място с тима на Синсинати и те все още имат шансове да се окичат със среброто от редовния сезон, което ще им даде по-удобен съперник в плейофите. Миналата година звездният проект на Дейвид Бекъм се препъна още на първото стъпало в директните елиминации. Атланта от своя страна се намира на предпоследното място в Източната конференция и няма дори теоретични шансове да се класира за плейофите, като пропусна последната си възможност да измъкне достойно представяне с позитивен резултат от сериозен съперник.

Хавиер Масчерано отново пусна в игра големите си звезди като Лионел Меси, Луис Суарес, Жорди Алба, Серхио Бускетс, както и топреализаторът си Тадео Аленде.

В групата за мача не бе попълнението от летния трансферен прозорец Родриго де Пол. Той пътува с Аржентина за контролата с Венецуела, като Де Пол влезе като смяна през второто полувреме.

Гостите от Атланта Юнайтед успяха да запазят мрежата си суха почти през цялото първо полувреме, но се пропукаха малко преди почивката и Лионел Меси ги наказа с гол в 39-ата минута.

Непосредствено след почивката световният шампион от Мондиал 2022 в Катар направи и асистенция за попадението на Жорди Алба в 52-рата минута.

В 61-вата минута се разписа и друг от членовете на дрийм тийма на Барселона от миналото десетилетие в лицето на Луис Суарес.

Малко преди края на редовното време пък, в 87-ата минута, Алба върна жеста и подаде за второто попадение в мача на Меси, който оформи крайния резултат.

Така Интер Маями ще опита да се пребори за 2-рото място в генералното класиране на Източната конференция в мача си срещу Нашвил. “Чаплите” обаче не държат съдбата в собствените си ръце и ще се надяват на грешна стъпка на прекия си конкурент Синсинати, който ще играе с ФК Монреал. И двата мача предстоят на 19-и октомври (неделя) и стартират от 1:00 часа българско време.

