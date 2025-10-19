Популярни
  Гениален Меси изригна с хеттрик и асистенция, които не стигнаха на Интер Маями за второто място

  19 окт 2025
Звездният Интер Маями спечели с 5:2 срещу тима на Нешвил последния си мач от редовния сезон на американската Мейджър Лийг Сокър.

Така “чаплите” финишираха на трето място в Източната конференция с точка зад първия Филаделфия Юниън, който вече си беше гарантирал лидерската позиция. Нешвил пък приключва на петото място и, подобно на днешния си съперник, ще се състезава в плейофите.

Филаделфия от своя страна загуби гостуването си на Шарлът и пропусна възможността да финишира редовния сезон на по-висока позиция.

Също така Интер Маями можеше да завърши на второто място, но трябваше да се надява на грешка на Синсинати, който обаче взе своето и удари Монреал с 3:0. “Чаплите” завършиха с равен брой точки и имаха по-добра голова разлика, но Синсинати имаше по-добър баланс в преките двубои, който се взима под внимание в Мейджър Лийг Сокър. Там тимът от Маями загуби първия мач с 0:3, а вторият мач от редовния сезон завърши при нулево равенство.

Така Синсинати ще срещне Калъмбъс в първия кръг от плейофите.

Това означава, че Интер Маями ще срещне днешния си съперник отново в четвъртфиналния плейоф на Източната конференция. Там ще се играе до победа в 2 от 3 срещи. Миналата година Меси и компания отпаднаха още на първото плейофно препятствие, след като загубиха серията с 1-2 от Атланта Юнайтед (2:1 1:2 1:3).

Хавиер Масчерано пусна в игра всичките си звезди от дрийм тийма на Барселона от миналото десетилетие – в лицето на Лионел Меси (с капитанската лента), Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Алба, както и попълнението от летния трансферен прозорец Родриго де Пол.

Въпреки изразителния успех “чаплите” не завоюваха победата никак лесно. Лионел Меси откри резултата в 35-ата минута след асистенция на Жорди Алба, но до почивката домакините осъществиха пълен обрат.

Първо английският нападател Сам Стъридж изравни в 43-тата минута.

След това Джейкъб Шафълбърг изведе тима на Нешвил напред за първи път в мача с попадение в 6-ата минута на добавеното време на първата част.

Четвърт час след почивката “чаплите” взеха нещата в свои ръце и получиха правото да изпълнят дузпа. Зад топката застана Меси, който възстанови равенството с точен удар от бялата точка в 63-тата минута.

Балтасар Родригес осъществи нов обрат в двубоя съвсем скоро – в 67-ата минута.

В 81-вата минута гостите, в известен смисъл, убиха интригата, след като Меси оформи своя хеттрик.

В първата минута на добавеното време Меси записа на сметката си и асистенция, след като се замеси в гола на 22-годишния венецуелски халф Теласко Сеговия.

Всички в Източната конференция все още не са напълно ясни, тъй като тепърва трябва да стане ясен последният участник, който ще бъде определен в допълнителен бараж след днешния край на редовния сезон между 8-ия и 9-ия в генералното класиране. Това са отборите на Чикаго Файър и Орландо Сити.

