Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

  • 23 окт 2025 | 18:45
  • 3728
  • 7

Суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси официално поднови своя договор с клуба от Мейджър Лийг Сокър. Това стана ясно от видео, разпространено от „чаплите“ в социалните мрежи, в което се вижда как капитанът на тима подписва своя контракт в строящия се нов клубен стадион, докато се чува как фенове скандират неговото име.

Според информациите новото споразумение между Меси и Интер Маями е до края на 2028 година. По всяка вероятност това ще бъде последният договор в кариерата на легендарния аржентинец, защото тогава той ще е навършил 41 години. След продължителния си престой в Барселона и двугодишния си период в Пари Сен Жермен, дясното крило премина в американския отбор през лятото на 2023 година. Оттогава насам той е изиграл общо 82 мача, в които е вкарал 71 гола и 47 асистенции за тима, с който триумфира с Купата на Лигите през 2023 година, а през миналата спечели редовния сезон в МЛС. Освен това Меси стана MVP на първенството през миналата кампания, като е фаворит за наградата и през настоящия сезон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Беше титуляр пред Буфон и подписа с Милан, а след това стана складов работник и готвач

Беше титуляр пред Буфон и подписа с Милан, а след това стана складов работник и готвач

  • 23 окт 2025 | 15:47
  • 7587
  • 1
Рафа Бенитес пристигна в Атина, за да започне 17-ия си треньорски ангажимент

Рафа Бенитес пристигна в Атина, за да започне 17-ия си треньорски ангажимент

  • 23 окт 2025 | 15:37
  • 12976
  • 2
Отново промениха началния час на Фейенорд – Панатинайкос

Отново промениха началния час на Фейенорд – Панатинайкос

  • 23 окт 2025 | 15:37
  • 922
  • 0
Алегри обяви какво е нужно на Милан за Скудетото и припомни издънката с Кремонезе

Алегри обяви какво е нужно на Милан за Скудетото и припомни издънката с Кремонезе

  • 23 окт 2025 | 14:45
  • 1023
  • 1
Третият кръг в Шампионската лига постави рекорд за най-много отбелязани голове

Третият кръг в Шампионската лига постави рекорд за най-много отбелязани голове

  • 23 окт 2025 | 14:44
  • 1115
  • 0
Зимбабве остана без селекционер

Зимбабве остана без селекционер

  • 23 окт 2025 | 14:39
  • 873
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 49295
  • 90
Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

  • 23 окт 2025 | 13:00
  • 14850
  • 3
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 12178
  • 48
Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 23 окт 2025 | 07:00
  • 3925
  • 1
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 6741
  • 0