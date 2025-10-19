Хетафе 0:0 Реал Мадрид, шанс пред Мбапе

Популярни
»
Левски защити трофея от Суперкупата на България в здрава битка срещу Локо Авиа с Матей Казийски - на живо с награждаването и мненията след сблъсъка
  • 19 окт 2025 | 22:00
  • 2594
  • 16
Отборите на Хетафе и Реал Мадрид играят при 0:0 в среща от 9-ия кръг на Ла Лига.

При победа “белите” ще си върнат лидерската позиция от Барселона точно преди дербито между двата тима след седмица. Хетафе пък няма успех от четири кръга насам.

Изненадата в състава на Реал е, че Винисиус Жуниор е оставен на пейката, а титуляр е Родриго. Арда Гюлер също получава почивка. Дейвид Алаба излиза редом до Едер Милитао в центъра на отбраната. Домакините заложиха на постройка с трима централни защитници.

Донякъде изненадващо Хетафе заложи на активна преса още от началото. Това обаче отвори пространства сред линиите на тима и още до осмата минута Мбапе вече имаше две положения пред себе си.

Още от Футбол свят

