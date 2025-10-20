Винисиус пак се забърка в скандали, този път с играчите и треньора на Хетафе

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор бе главно действащо лице снощи по време на победата с 1:0 в градското дерби с Хетафе от поредния кръг на Ла Лига. Именно влизането на бразилеца от пейката даде нужния импулс на “лос бланкос”, като крилото успя да изкара два червени картона на футболистите на Хетафе Ален Ниом и Алекс Санкрис.

Самият Винисиус не пропусна да провокира съперниците си по време на срещата. Най-сериозната конфронтация беше между играча на Хетафе Хуан Иглесиас и Винисиус след изгонването на Санкрис, което бе уловено от камерите на Movistar.

“Затова те мразят всички“, казва футболистът на домакините към бразилеца, който от своя страна повтаря: "Аз съм много добър“. Иглесиас му отвърна с думите: “Учи се от съотборниците си“, докато Едер Милитао и Килиан Мбапе се опитваха да го успокоят.

“Това са неща, които остават на терена, но има неща, които не могат да бъдат толерирани. И когато липсва уважение, се случват такива работи“, обясни Иглесиас след мача, визирайки поведението на Винисиус.

Самият бразилец се конфронтира и с наставника на Хетафе Хосе Бордалас. Самият треньор разкри за случката след двубоя. “Винисиус няма работа да идва при мен и да ми казва “Добра смяна, добра смяна“ (б.ред. - става въпрос за Ален Ниом, който влезе като резерва за домакините в 76-ата минута и само след минута бе изгонен), не е нужно да ме провокира“.

Бордалас подчерта, че не е имал проблем с Джуд Белингам, с когото също е разменил няколко думи и жестове, но без ситуацията да ескалира.

Снимки: Imago