Ван Дайк: Допуснахме много елементарен втори гол

  • 20 окт 2025 | 13:48
  • 771
  • 2

Защитникът и капитан на Ливърпул Вирджил ван Дайк остана разочарован от загубата с 1:2 от Манчестър Юнайтед в дербито от 8-ия кръг на Висшата лига.

"Мисля, че допуснахме много елементарен втори гол. Работихме толкова усилено, за да се върнем в мача и създадохме страхотни положения за победния гол, но когато допуснеш втори гол по този начин, това е най-разочароващото. Интересен момент е, защото трябва да се държим заедно - не само ние като играчи, но и клубът и феновете, всички трябва да сме сплотени", каза ван Дайк, цитиран от "Скай Спортс".

Ливърпул е трети в класирането на английската Висша лига с 15 точки, докато Манчестър Юнайтед е девети с 13 точки.

