Сривът на Ливърпул вече е нещо повече от моментно състояние

Гледката на унилия и обезверен Мохамед Салах, който напускаше терена, докато Ливърпул отчаяно търсеше изравнителен гол срещу Манчестър Юнайтед, беше зловещ символ на настоящите им проблеми. Ако имаше един играч в новата история на „Анфийлд“, на когото можеше да се разчита да сътвори спасителен момент на магия, това е Египетския крал – острието на всички скорошни успехи на Ливърпул.

И въпреки това именно Салах беше заменен от Джереми Фримпонг мигове след като Хари Магуайър отбеляза с глава оказалия се победен гол за Манчестър Юнайтед в 84-тата минута за триумфа с 2:1 – първи за тях на „Анфийлд“ от повече от десетилетие.

Това поражение беше четвъртата поредна загуба за Ливърпул – най-лошата им серия от 2014 г., когато начело на отбора бе Брендън Роджърс. Това, което беше определяно като моментно състояние, вече се превръща в нещо по-дълбоко, особено на фона на предишните изключително високи стандарти, поставени от треньора Арне Слот в триумфалния му първи шампионски сезон.

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

„Ако загубиш четири пъти поред, трябва да си загрижен“, заяви Слот пред Match of the Day. „Знаем как работи футболът.“

„Ако продължим да показваме такива игри, ще имаме добър шанс да печелим повече футболни мачове. Но четири поредни загуби определено се отразяват на отбора.“

Ако загубят за пети пореден път срещу Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига в сряда, това ще бъде първият път, в който Ливърпул претърпява такава съдба от септември 1953 г.

На моменти Ливърпул дори усети разочарованието на собствените си привърженици, когато изграждането на атаките беше мудно и отборът изглеждаше лишен от идеи как да пробие непоклатимата защита на Юнайтед.

Имаше и моменти на лош късмет срещу Юнайтед, като Коди Гакпо удари гредата три пъти, преди да изравни в 78-ата минута.

Салах пропиля златна възможност с неубедителен удар, което подчерта настоящата липса на форма и увереност у 33-годишния играч и удължи серията му без гол от игра на седем мача.

Карагър: Салах вече не трябва да има гарантирано титулярно място

Да се съмняваш в играчи от световна класа винаги е рисковано, но Салах изглежда извън ритъм този сезон – оставен извън състава при загубата в Шампионската лига от Галатасарай в Истанбул, а след това заменен тук, докато Ливърпул се опитваше да спаси точката.

В момента Ливърпул е сянка на ефективната машина, която с лекота спечели Висшата лига миналия сезон. Отборът изглежда уязвим още от първия ден на кампанията при загубата за Къмюнити Шийлд от Кристъл Палас на „Уембли“.

Тимът е изпълнен с недостатъци, което е забележително предвид факта, че на Слот бяха предоставени почти 450 милиона паунда за подсилване на новокоронясаните шампиони.

И на фона на разбирането, че дори звездни имена, привлечени с рекордни сделки като 116 милиона паунда за Флориан Виртц и 125 милиона за Александър Исак, изискват период на адаптация, крайният резултат е, че нито един от двамата не е показал почти нищо.

Исак отново беше анонимен, след като бе предпочетен пред далеч по-живия Юго Екитике, докато Виртц за пореден път трябваше да се задоволи с влизане от резервната скамейка.

Рууни: В момента Исак не заслужава да започва за сметка на Екитике

Доказаното им качество кара Ливърпул да бъде оптимист, че огромните им разходи ще бъдат възнаградени, но приносът им досега, на обща стойност 241 милиона паунда, е почти несъществуващ.

„Арне Слот трябва да вземе няколко решения“, коментира бившият защитник на Ливърпул Стивън Уорнък пред 5 Live. „Собослай изглежда по-добрият десен бек и му подхожда да влиза в халфовата линия от тази позиция, но харесва ли му да е там? Не, но за доброто на отбора би работило по-добре.“

„След това Фримпонг влиза отдясно и има по-голямо влияние за около 10 минути, отколкото Салах през по-голямата част от мача. Той центрира две изключителни топки в наказателното поле, а Гакпо трябваше да вкара от едната от тях. Екитике също направи повече, когато влезе на върха на атаката, отколкото Исак.“

За отбор, който миналия сезон излъчваше спокойствие, примесено със смъртоносна заплаха, сега Ливърпул създава усещане за хаос и липса на организация, особено в защитната си работа.

Милош Керкез отново се представи много слабо, като през второто полувреме почти си отбеляза нелеп автогол с рикошет от лицето си, което би обобщило защитата на Ливърпул.

Дебатът ще продължи дали съдията Майкъл Оливър е трябвало да спре играта, когато Алексис Мак Алистър от Ливърпул лежеше на земята с контузия на главата, причинена случайно от лакътя на капитана Вирджил ван Дайк.

Вместо това играта продължи, а Брайън Мбемо се възползва от бавната реакция на Ван Дайк да възстанови позицията си и завърши елегантно покрай резервния вратар на Ливърпул Гиорги Мамардашвили.

Александър Исак все още не е показал най-добрата си форма след британския рекорден трансфер на стойност 125 милиона паунда в Ливърпул от Нюкасъл Юнайтед.

Липсата на организация в отбора на Ливърпул се отразява в статистиката, според която тимът е допуснал пет гола от статични положения в осем мача от Висшата лига този сезон. За сравнение, в същия брой мачове в началото на миналия сезон „мърсисайдци“ не бяха инкасирали нито едно подобно попадение.

Ливърпул се оказва уязвим при бързи контраатаки, а извеждащите подавания зад защитата създават проблеми на отбора през целия сезон.

Всичко това допринася за настоящата позиция на Ливърпул, който се свлече до четвърто място в класирането, на четири точки зад лидера Арсенал.

Ливърпул разполага с твърде много класа, за да остане в криза за дълго, но пред треньора Слот стоят проблеми за решаване. Той трябва да върне формата на своите звезди, които не се представят на ниво, и същевременно да отстрани слабостите, проявени от началото на сезона.

„Намираме се в интересен период и трябва да останем единни“, заяви капитанът Ван Дайк след мача.

„Трябва да запазим смирение и да продължим да работим. Когато стане трудно, е важно да поддържаме манталитета да се подкрепяме взаимно. Сезонът е дълъг“, добави той.

Фил Макнълти, "Би Би Си"

Снимки: Imago