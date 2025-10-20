Карагър: Салах вече не трябва да има гарантирано титулярно място

Арне Слот трябва да има смелостта да оставя Мохамед Салах на резервата скамейка и египтянинът не бива да има гарантирано титулярно място въпреки статута си на “Анфийлд”. Такова мнение изрази бившият бранител на мърсисайдци Джейми Карагър, присъединявайки се към мнението на доста от привържениците на отбора.

Във вчерашното дерби с Манчестър Юнайтед Салах бе един от най-слабите играчи на шампионите, а Слот се реши да го замени чак в 85-ата минута, включвайки на негово място Джереми Фримпонг.

“Това е истинска дилема за мениджъра. Интересно е, че го смени. Юрген Клоп го правеше често, което показва, че и в предишните години Мо Салах можеше да има слаби мачове и да бъде заменян, въпреки че тогава имаше повече енергия и острота. Сега сме на етап, в който той не би трябвало да играе във всеки мач, не би трябвало съставът да започва с него. На Ливърпул предстоят две гостувания - едно в Европа и едно срещу Брентфорд. Не мисля, че той ще играе и в двата мача. В момента сме на етап, в който Мо Салах не би трябвало да има гарантирано титулярно място следващата седмица”, сподели Карагър.

Снимки: Imago