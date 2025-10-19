Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот: Имахме достатъчно шансове да отбележим повече от един гол

Слот: Имахме достатъчно шансове да отбележим повече от един гол

  • 19 окт 2025 | 22:34
  • 999
  • 1

Арне Слот говори след поражението на неговия Ливърпул в дербито срещу Манчестър Юнайтед от 8-ия кръг на английската Премиър лийг.

“Винаги е трудно да играеш срещу отбор, който се защитава дълбоко и играе предимно с дълги топки. Става още по-трудно, ако допуснеш гол след първата минута, когато един от играчите ти лежи на земята”, започна Слот.

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Това бе четвърта поредна загуба за мърсисайдци. Три пъти те загубиха в срещи от английския шампионат и веднъж в рамките на Шампионската лига.

“Ако ми бяхте казали преди мача, че ще създадем толкова много положения срещу отбор със слаба защита, щях да кажа, че няма да загубим. Но загубихме”, каза Слот.

Поражението бе и личен трус за самия Арне Слот, който до този момент в кариерата си на треньор не бе губил четири последователни мача. За Ливърпул пък подобен сценарий не се бе случвал от есента на сезон 2014/2015, когато начело на отбора бе Брендан Роджърс.

“Имахме достатъчно шансове да отбележим повече от един гол. От друга страна, отново допуснахме два гола, единият от които от статично положение”, каза още Слот.

През идната седмица английските шампиони ще имат шанс да се поправят срещу относително сложен съперник. Те ще срещнат Айнтрахт (Франкфурт) в мача от 3-тия кръг на основната схема на Шампионската лига.

“Както беше в мача срещу Кристъл Палас и други мачове, допуснахме от статични положения и това е трудно за приемане, защото в съвременния футбол е трудно да се печели, когато допускаш повече голове от статични положения, отколкото вкарваш”, завърши Слот.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хетафе 0:1 Реал Мадрид, гол на Мбапе и червен картон за домакините

Хетафе 0:1 Реал Мадрид, гол на Мбапе и червен картон за домакините

  • 19 окт 2025 | 23:00
  • 6033
  • 20
Леао се отпуши и върна Милан на върха при завръщането на Пиоли

Леао се отпуши и върна Милан на върха при завръщането на Пиоли

  • 19 окт 2025 | 23:42
  • 7263
  • 16
Блестящият вратар на Лацио вгорчи завръщането на Луукман като титуляр за Аталанта

Блестящият вратар на Лацио вгорчи завръщането на Луукман като титуляр за Аталанта

  • 19 окт 2025 | 21:30
  • 4042
  • 0
Райо Валекано не даде шанс на Леванте и продължава нагоре

Райо Валекано не даде шанс на Леванте и продължава нагоре

  • 19 окт 2025 | 21:29
  • 673
  • 0
Хофенхайм продължи феноменалното си представяне като гост с убедителен успех в Хамбург

Хофенхайм продължи феноменалното си представяне като гост с убедителен успех в Хамбург

  • 19 окт 2025 | 20:38
  • 1045
  • 0
Тудор се скара на анализатори и коментира дали е притеснен за бъдещето си в Ювентус

Тудор се скара на анализатори и коментира дали е притеснен за бъдещето си в Ювентус

  • 19 окт 2025 | 20:30
  • 3790
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 149226
  • 380
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 23859
  • 35
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 92684
  • 276
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 47717
  • 17
Хетафе 0:1 Реал Мадрид, втори червен картон за домакините

Хетафе 0:1 Реал Мадрид, втори червен картон за домакините

  • 19 окт 2025 | 23:00
  • 6033
  • 20
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 21:46
  • 10201
  • 1