Слот: Имахме достатъчно шансове да отбележим повече от един гол

Арне Слот говори след поражението на неговия Ливърпул в дербито срещу Манчестър Юнайтед от 8-ия кръг на английската Премиър лийг.

“Винаги е трудно да играеш срещу отбор, който се защитава дълбоко и играе предимно с дълги топки. Става още по-трудно, ако допуснеш гол след първата минута, когато един от играчите ти лежи на земята”, започна Слот.

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Това бе четвърта поредна загуба за мърсисайдци. Три пъти те загубиха в срещи от английския шампионат и веднъж в рамките на Шампионската лига.

“Ако ми бяхте казали преди мача, че ще създадем толкова много положения срещу отбор със слаба защита, щях да кажа, че няма да загубим. Но загубихме”, каза Слот.

Поражението бе и личен трус за самия Арне Слот, който до този момент в кариерата си на треньор не бе губил четири последователни мача. За Ливърпул пък подобен сценарий не се бе случвал от есента на сезон 2014/2015, когато начело на отбора бе Брендан Роджърс.

“Имахме достатъчно шансове да отбележим повече от един гол. От друга страна, отново допуснахме два гола, единият от които от статично положение”, каза още Слот.

For the first time in history, Arne Slot has lost four matches in a row as manager:



❌ 2-1 loss vs. Man Utd

❌ 2-1 loss vs. Chelsea

❌ 1-0 loss vs. Galatasaray

❌ 2-1 loss vs. Crystal Palace pic.twitter.com/WSpaviRbem — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 19, 2025

През идната седмица английските шампиони ще имат шанс да се поправят срещу относително сложен съперник. Те ще срещнат Айнтрахт (Франкфурт) в мача от 3-тия кръг на основната схема на Шампионската лига.

“Както беше в мача срещу Кристъл Палас и други мачове, допуснахме от статични положения и това е трудно за приемане, защото в съвременния футбол е трудно да се печели, когато допускаш повече голове от статични положения, отколкото вкарваш”, завърши Слот.