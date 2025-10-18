Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

За трета поредна година Макс Верстапен ще стартира спринтовото състезание на „Пистата на Америките“ в Остин, щата Тексас от първата позиция на стартовата решетка.

MAX VERSTAPPEN IS ON SPRINT POLE!! 🥇



What a lap from the Red Bull driver! 👏#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/jZeq7h0GwK — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Четирикратният световен шампион си осигури полпозишъна, след като победи пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри в спринтовата квалификация на американското трасе. Той стори това с обиколка за 1:32.143, с която нидерландецът изпревари с 0.071 секунди Норис, който ще потегли втори.

Пиастри изостана с цели 0.380 от първото място и ще стартира трети, а до него на втората редица ще се нареди Нико Хюлкенберг, който записа своята най-силна квалификация изобщо от началото на сезона. Пети остана Джордж Ръсел, който ще раздели третата редица с Фернандо Алонсо, а зад тях топ 10 на стартовата решетка ще оформят Карлос Сайнц, Люис Хамилтън, Алекс Албон и миналогодишният победител в Гран При на САЩ Шарл Леклер.

Първи извън топ 10 на стартовата решетка в спринта ще бъде Андреа Кими Антонели, който в самия край на втората фаза на квалификацията беше изпреварен с 0.006 от своя предшественик Хамилтън, който взе последния билет за SQ3. Заедно с Антонели аут след SQ2 бяха Исак Хаджар, Пиер Гасли, Ланс Строл и Лиам Лоусън, който остана без време, след като единствената му летяща обиколка беше изтрита заради излизане от пистата в предпоследния завой. Дори и с нея новозеландецът нямаше да продължи напред в квалификацията, тъй като тя щеше да му е достатъчна само за 14-тото място.

Giving it everything! 😮‍💨



Liam Lawson is pushing the limits to get into SQ2, but it's only P11 #F1Sprint #USGP pic.twitter.com/XcJdzVRpft — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

В пълния хаос, който се заформи в края на SQ1, няколко пилоти, включително Оливър Беарман, Юки Цунода, Естебан Окон и Габриел Бортолето, не успяха да започнат финални летящи обиколки преди изтичането на времето. Това не им даде шанс да се борят за класиране във вторите 10 минути на квалификацията и те, заедно с Франко Колапинто, бяха елиминирани.

Беарман остана 16-и, на 0.015 зад Гасли в битката за последното място в топ 15, а зад него ще се наредят Колапинто, Цунода, Окон и Бортолето. Бразилският пилот на Заубер остана без време в квалификацията, след като неговата първа летяща обиколка в сесията беше изтрита заради напускане на пистата в предпоследния завой. Дори и с тази си обиколка обаче Бортолето щеше да се нареди на последната позиция на стартовата решетка, след като не успя да направи втори летящ тур.

Уикендът за Гран При на САЩ, 19-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава днес в 20:00 часа българско време със спринтовото състезание на „Пистата на Америките“, което ще бъде с продължителност от 19 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Снимки: Gettyimages