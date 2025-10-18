Пиастри: Доста слаба обиколка, късметлия съм, че съм трети

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри ще стартира спринтовото състезание на „Пистата на Америките“ от третото място, след като дори не успя да се доближи до Макс Верстапен и Ландо Норис в петъчната квалификация в Остин.

Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

След нея австралиецът си призна, че е направил доста слаба финална обиколка и дори заяви, че се чувства късметлия, че ще потегли трети, а не по-назад. Въпреки това разочарование Пиастри остава позитивно настроен за шансовете си да се бори за добро класиране в спринта и състезанието в Тексас.

„Доста слаба обиколка, честно казано. Просто не се справих и донякъде се чувствам късметлия, че съм трети. Но разполагаме с добро темпо и не е нещо сериозно. Не бих казал, че беше катастрофален ден, просто направих лоша обиколка, което се надявам да коригирам утре.



„Ще видим какво ще стане на старта на спринта. Надявам се да направя добро потегляне и след това да се пласирам добре. Тук е трудно да се прецени кое е най-доброто място за първия завой, така че ще гледам какво става пред мен“, каза Пиастри.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Снимки: Gettyimages