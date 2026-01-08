Да не забравяме наказанието на Ботас в Австралия

Популярни
Владо Николов гост в "Block Out"
  • 8 яну 2026 | 13:11
  • 408
  • 1
Валтери Ботас се завръща във Формула 1 след пауза през 2025, но дебютът му с Кадилак няма да е лесен – той ще трябва да изтърпи наказание, получено в Гран При на Абу Даби през 2024 година. Финландецът прекара една година извън пистата, като беше ангажиран в Мерцедес, където имаше за задача да помага на дебютанта Андреа Кими Антонели.

Ботас ще направи своя дебют зад волана на автомобила на Кадилак по време на закрити тестове, насрочени за втората половина на януари, а състезателното му завръщане ще бъде в Гран При на Австралия. Началото за Валтери обаче няма да е никак леко - заради наказанието от финала на сезон 2024.

Санкцията е преместване с 5 места назад на стартовата решетка, а тя е наложена заради удара на Валтери с тогавашния пилот на Хаас Кевин Магнусен. Ботас не прецени спирането си за завой №6 и се удари в колата на датчанина.

Вследствие на инцидента, освен наказанието от 5 места на стартовата решетка, което ще изтърпи в Австралия, Ботас получи и 3 наказателни точки към лиценза си, валидни за следващите 12 месеца. Те, разбира се, вече са изтекли, така че Валтери поне ще може да започне сезона без наказателни точки в актива си.

