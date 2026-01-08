Победителят в рали „Дакар 2025“ напусна надпреварата

Победителят в миналогодишното издание на рали „Дакар“ Язид Ал Раджи напусна вчера състезанието, след като беше принуден да спре в четвъртия етап.

Така звездата от Саудитска Арабия стана първата голяма жертва на етапите в първата седмица от пустинната надпревара.

❌ Game over for last year’s winners, who won’t be able to defend their title in 2026 after their retirement from the race 🚗



Having exited yesterday’s stage, Yazeed Al Rajhi will not be resuming this edition of the Dakar. The title holder was out of the reckoning in the battle… pic.twitter.com/n5zKIlmkLE — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2026

Ал Раджи и навигаторът му Тимо Готшалк стигнаха до 234-я километър в първата част от маратонския етап вчера, като първоначалните информации бяха, че те са спрели заради повреда. По-късно обаче стана ясно, че по-рано в етапа двамата са спукали общо три гуми и заради това са загубили много време.

От началото на ралито Ал Раджи записа сериозна загуба на време вече в два етапа и беше на кантар дали да продължи участието си в състезанието. А вчера заради сериозните физически натоварвания в етапа и проблемите, свързани с контузиите, които получиха той и Тимо през април и които не са напълно отшумели, двамата са решили да спрат.

Ал Раджи потвърди снощи, че контузията на гърба му не е напълно отминала и допълнително натоварване е щяло да постави окончателното му възстановяване под въпрос.

The Stage 4️⃣ action was 🔥 and today the marathon continues 🔝#Dakar2026 pic.twitter.com/dMutKzAM7J — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2026

Снимки: Gettyimages