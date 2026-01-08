Победителят в рали „Дакар 2025“ напусна надпреварата

Победителят в миналогодишното издание на рали „Дакар“ Язид Ал Раджи напусна вчера състезанието, след като беше принуден да спре в четвъртия етап.
Така звездата от Саудитска Арабия стана първата голяма жертва на етапите в първата седмица от пустинната надпревара.
Ал Раджи и навигаторът му Тимо Готшалк стигнаха до 234-я километър в първата част от маратонския етап вчера, като първоначалните информации бяха, че те са спрели заради повреда. По-късно обаче стана ясно, че по-рано в етапа двамата са спукали общо три гуми и заради това са загубили много време.
От началото на ралито Ал Раджи записа сериозна загуба на време вече в два етапа и беше на кантар дали да продължи участието си в състезанието. А вчера заради сериозните физически натоварвания в етапа и проблемите, свързани с контузиите, които получиха той и Тимо през април и които не са напълно отшумели, двамата са решили да спрат.
Ал Раджи потвърди снощи, че контузията на гърба му не е напълно отминала и допълнително натоварване е щяло да постави окончателното му възстановяване под въпрос.
