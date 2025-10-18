Популярни
Андреа Стела: Ред Бул показаха, че могат да печелят навсякъде

  • 18 окт 2025 | 02:32
Андреа Стела: Ред Бул показаха, че могат да печелят навсякъде

Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела коментира представянето на Макс Верстапен в квалификацията за спринта на „Пистата на Америките“ край Остин, щата Тексас.

В нея световният шампион отново успя да победи пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри и си осигури полпозишъна. А според Стела по този начин Верстапен и Ред Бул са показали, че могат да печелят на всякакви писти, а не само на определени трасета.

„Това потвърждава, че Ред Бул са подобрили своята кола. Сега те са много силни и могат да се борят за победи и полпозишъни на всякакъв тип писти. Също така е позитивно да видим, че нашата кола се представя силно тук в сравнение с други трасета, на които имахме проблеми.

„Резултатът е добър. Не беше резултатът, който искахме, защото ние сме тук за полпозишъна. Но мисля, че поставихме добра основа за спринта, която ще можем да използваме и за подобряване на нашето темпо преди втората квалификация.

„Предполагам, че тук деградацията на гумите ще бъде по-висока, условията са много горещи. Предишното състезание беше процесия, защото деградацията не беше много висока, но според мен спринтът и състезанието тук ще са по-вълнуващи, защото ще има по-голяма вариация в поведението на гумите.

„Обикновено нашата кола се представя добре в подобни ситуации. Така че поради много причини, включително и тази, ние очакваме с нетърпение спринта“, заяви Стела.

