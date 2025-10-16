Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Сезон 2025 във Формула 1 продължава с надпреварата за Гран При на САЩ, която ще постави началото на американското турне на световния шампионат, което ще включва още стартовете в Мексико, Бразилия и Лас Вегас. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд на „Пистата на Америките“ край Остин, който ще включва и четвъртия спринт за годината. Всичко часове са в българско време.

Петък (17 октомври):

20:30 часа – Формула 1 тренировка

Събота (18 октомври):

0:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт

20:00 часа – Формула 1 спринт (19 обиколки)

Неделя (19 октомври):

0:00 часа – Формула 1 квалификация

22:00 часа – Формула 1 състезание (56 обиколки)

Снимки: Sportal.bg