  • 16 окт 2025 | 08:05
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Сезон 2025 във Формула 1 продължава с надпреварата за Гран При на САЩ, която ще постави началото на американското турне на световния шампионат, което ще включва още стартовете в Мексико, Бразилия и Лас Вегас. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд на „Пистата на Америките“ край Остин, който ще включва и четвъртия спринт за годината. Всичко часове са в българско време.

Петък (17 октомври):
20:30 часа – Формула 1 тренировка

Събота (18 октомври):
0:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт
20:00 часа – Формула 1 спринт (19 обиколки)

Неделя (19 октомври):
0:00 часа – Формула 1 квалификация
22:00 часа – Формула 1 състезание (56 обиколки)

