Норис: Не съм изненадан, че съм зад Макс

  • 18 окт 2025 | 01:50
Ландо Норис призна, че не е изненадан от факта, че завърши зад Макс Верстапен в битката за полпозишъна за спринтовото състезание на „Пистата на Америките“ в Остин.

Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

Британецът беше най-бърз в свободната тренировка, но в квалификацията беше победен с 0.071 секунди от световния шампион. След нея пилотът на Макларън заяви, че това развитие вече не е изненадващо за него и британския тим, но заяви, че в Макларън има надежди за по-силно представяне в спринта и състезанието в Тексас.

„Разбира се, щеше да ми хареса да съм на полпозишъна, но за нас вече не е изненада да сме малко по-бавни от Макс, така че съм доволен. Не знам с колко изостанах, но определено има няколко неща, които мога да подобря тук и там. Няколко неравности ме хванаха по грешен начин, но това е от трудностите на тази писта. Иначе съм доволен.

„Определено се надявам да напреднем в спринта. Обикновено състезателното ни темпо е по-добро. През цялата година имаме трудности в квалификациите, особено, когато разликите са малки, а днес те бяха малки. Затова бих казал, че не беше изненада, но имаме по-големи надежди за състезанието“, обясни Норис.

Снимки: Gettyimages

