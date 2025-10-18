Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шарл Леклер: Това е реалното ни темпо

Шарл Леклер: Това е реалното ни темпо

  • 18 окт 2025 | 02:09
  • 116
  • 0
Шарл Леклер: Това е реалното ни темпо

Точно година след като спечели Гран При на САЩ Шарл Леклер ще стартира спринтовата надпревара на „Пистата на Америките“ в Остин от десетата позиция на стартовата решетка.

След първата от двете квалификации за уикенда в Тексас пилотът на Ферари призна, че неговото представяне е било реално отражение на моментния потенциал на Скудерията, тъй като той е направил чиста финална летяща обиколка, в която не е допуснал неточности. Все пак Леклер не пропусна да посочи и загубените обиколки в края на тренировката в петък сутринта, с които той вярва, че е щял да намери още малко скорост.

Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин
Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

„Губим време навсякъде. Честно, аз направих чиста обиколка в SQ3, не съжалявам за нищо, което направих в нея. Може би с малко повече километри със средно твърдите гуми сутринта щях да мога да прецизирам малко повече настройките на колата. Може би така щях да намеря още десета, десета и половина, но това нямаше да е достатъчно. Изоставането ни в момента е толкова голямо“, каза монегаскът.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Снимки: Gettyimages

