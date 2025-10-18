Шарл Леклер: Това е реалното ни темпо

Точно година след като спечели Гран При на САЩ Шарл Леклер ще стартира спринтовата надпревара на „Пистата на Америките“ в Остин от десетата позиция на стартовата решетка.

След първата от двете квалификации за уикенда в Тексас пилотът на Ферари призна, че неговото представяне е било реално отражение на моментния потенциал на Скудерията, тъй като той е направил чиста финална летяща обиколка, в която не е допуснал неточности. Все пак Леклер не пропусна да посочи и загубените обиколки в края на тренировката в петък сутринта, с които той вярва, че е щял да намери още малко скорост.

„Губим време навсякъде. Честно, аз направих чиста обиколка в SQ3, не съжалявам за нищо, което направих в нея. Може би с малко повече километри със средно твърдите гуми сутринта щях да мога да прецизирам малко повече настройките на колата. Може би така щях да намеря още десета, десета и половина, но това нямаше да е достатъчно. Изоставането ни в момента е толкова голямо“, каза монегаскът.

