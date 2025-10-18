Макс Верстапен: Очаквам трудна битка в спринта

Макс Верстапен спечели своя трети пореден спринтов полпозишън на „Пистата на Америките“ в Остин, след като триумфира в първата от двете квалификации за уикенда на американското трасе.

След нея световният шампион заяви, че очаква здрава битка в спринта, в който точно зад него ще потеглят пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри. Верстапен също така обясни и защо квалификацията в Остин не е била от най-лесните.

Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

„Беше добра квалификация. Във всички сегменти бяхме близо и се опитахме да сглобим всичко, когато трябва, в края, което не е лесно, защото нямахме никаква информация за меките гуми. Получи ни се добре, но все пак очаквам трудна битка в спринта, но смятам, че точно това искаме да видим. Вълнувам се за утре и се радвам за днес.



„Вятърът постоянно идваше и си отиваше, беше много поривисто. Освен това пистата е много неравна, така че е лесно да изпуснеш колата с висока скорост. В квалификация като тази, трябва да оставиш малко аванс тук и там, но за нас беше много добър ден.



„Ще се опитам да направя добър старт в спринта, първият завой е много широк тук. Надявам се да имаме добро състезателно темпо, но това ще го разберем чак утре“, заяви Верстапен.

