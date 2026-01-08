Тройна победа на Форд в рали "Дакар", Гътри взе петия етап

Американецът Мич Гътри изпревари Нани Рома и Мартин Прокоп за тройния триумф на Форд в днешния пети етап на рали "Дакар 2026". Зад тях световният шампион в рали-рейдовете Лукаш Мораеш донесе 4-о място на Дачия, като се пребори с голямата звезда на Форд Карлос Сайн. Хенк Латеган с Тойота остава начело в генералното класиране.

Лидерите на Форд имаха проблеми вчера в първата част на маратонския етап, но днес преминаха в атака. До самия финал в Хаил Гътри и Рома водиха оспорвана битка за победата - американецът водеше през по-голямата от днешната отсечка с дължина 371 километра, но на финала Рома го изпревари с 4 сеикунди.

Малко по-късно обаче испанецът обаче получи наказание от 1 минута и 10 секунди, което върна етапната победа на Гътри. Рома трябваше да се задоволи с второто място, на 1:06 минути зад съотборника си и с преднина от 1:08 минути пред Мартин Прокоп, който осигури тройния успех на Форд.

Лукаш Мораеш днес демонстрира, че може да се движи с темпото на пилотите на Форд. Действащият световен шампион в W2RC класира единствения Дачия Sandrider в топ 10 на четвърто място, на малко над 3 минути и половина от Гътри. Неговите съотборници останаха по-назад - Себастиен Льоб завърши 11-и на 10:41 минути от победителя, Кристина Гутиерес е 13-а на 11:24, а Насър Ал-Атия – 15-и на 12:05 минути.

Жоао Ферейра пък беше най-напред от пилотите на Тойота (Team Gazoo Racing SA) на финала, като зае седмото място на по-малко от минута зад Карлос Сайнц. Много силно представяне направи Симон Витс (MD Rallye Sport), който се класира осми пред заводските Тойота GR Hilux T1+ на Гай Ботърил и Сет Кинтеро. Хенк Латеган, големият победител от първата част на вчерашния маратонски етап, остана на 16-о място, на почти 13 минути от Гътри.

Днес южноафриканецът плати цената за стартовата си позиция, подобно на Ал-Атия, който го изпревари с половин минута, и Матйоо Серадори – зад волана на първия Century CR7 – 17-и пред Сауд Вариава (Тойота Gazoo Racing SA).

Що се отнася до генералното класиране при автомобилите, Хенк Латеган (Тойота) води с 3:17 минути пред Насър Ал-Атия (Дачия) и четири заводски Форд Raptor T1+: на Матиас Екстрьом (+5:38), Нани Рома (+6:59), Карлос Сайнц (+8:33) и Мич Гътри (+16:23). Именно американецът, шести в общото подреждане, е първият с двуцифрен пасив, но разликата с лидера не е голяма.

Зад автомобилите на Форд се нареждат други двама пилоти с Дачия Sandrider: Лукаш Мораеш и Себастиен Льоб. Бразилецът и французинът са разделени от по-малко от минута и виждат възможност да атакуват Гътри. Освен това те все още са в борбата за подиума и крайната победа, както и Серадори, девети със своя Century, и Мартин Прокоп, който допълва топ 10 с Форд Raptor T1+ на Orlen Jipocar Team.

