OЧАКВАЙТЕ В 15:00: Владо Николов гост в "Block Out"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тежка катастрофа спря Сердеридис и Мюнстер

Тежка катастрофа спря Сердеридис и Мюнстер

  • 8 яну 2026 | 13:23
  • 217
  • 1
Тежка катастрофа спря Сердеридис и Мюнстер

Тежък инцидент в третия етап на рали „Дакар“ извади от надпреварата двамата пилоти от WRC Джордан Сердеридис и Грегоар Мюнстер. Сердеридис стартира от време на време в световния шампионат като частен пилот, а Мюнстер в последните две години беше заводски пилот на М-Спорт.

В „Дакар“ Сердеридис стартира с прототип на М-Спорт и Форд, а Мюнстер му беше навигатор.

Тройна победа на Форд в рали "Дакар", Гътри взе петия етап
Тройна победа на Форд в рали "Дакар", Гътри взе петия етап

Повреда в управлението в хода е етапа е изненадала неприятно Сердеридис, който обясни, че става въпрос за изкривена кормилна щанга, оттам удар и няколко преобръщания, като инцидентът беше потвърден и от Мюнстер.

Двамата са невредими, но пораженията по техния Raptor не са им позволили да продължат в състезанието. Заради катастрофата Сердеридис и Мюнстер прекараха 15 часа в пустинята преди да успеят да се приберат в бивака.

Победителят в рали „Дакар 2025“ напусна надпреварата
Победителят в рали „Дакар 2025“ напусна надпреварата

Този инцидент обаче дава шанс на Мюнстер да се подготви добре за рали „Монте Карло“ (22-25 януари), тъй като планът беше той да пътува за Франция веднага след финала на „Дакар“, за да се включи в опознаването на отсечките. В първия кръг на WRC Мюнстер ще се състезава с колата на Сердеридис – Puma Rally1. Най-вероятно това ще е и последният му старт с Rally1 автомобил този сезон, тъй като на мястото в М-Спорт дойде Джон Армстронг.

Пилот на М-Спорт ще участва в рали "Дакар" и "Монте Карло"
Пилот на М-Спорт ще участва в рали "Дакар" и "Монте Карло"
