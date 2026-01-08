Тежка катастрофа спря Сердеридис и Мюнстер

Тежък инцидент в третия етап на рали „Дакар“ извади от надпреварата двамата пилоти от WRC Джордан Сердеридис и Грегоар Мюнстер. Сердеридис стартира от време на време в световния шампионат като частен пилот, а Мюнстер в последните две години беше заводски пилот на М-Спорт.

В „Дакар“ Сердеридис стартира с прототип на М-Спорт и Форд, а Мюнстер му беше навигатор.

Повреда в управлението в хода е етапа е изненадала неприятно Сердеридис, който обясни, че става въпрос за изкривена кормилна щанга, оттам удар и няколко преобръщания, като инцидентът беше потвърден и от Мюнстер.

Двамата са невредими, но пораженията по техния Raptor не са им позволили да продължат в състезанието. Заради катастрофата Сердеридис и Мюнстер прекараха 15 часа в пустинята преди да успеят да се приберат в бивака.

Този инцидент обаче дава шанс на Мюнстер да се подготви добре за рали „Монте Карло“ (22-25 януари), тъй като планът беше той да пътува за Франция веднага след финала на „Дакар“, за да се включи в опознаването на отсечките. В първия кръг на WRC Мюнстер ще се състезава с колата на Сердеридис – Puma Rally1. Най-вероятно това ще е и последният му старт с Rally1 автомобил този сезон, тъй като на мястото в М-Спорт дойде Джон Армстронг.

