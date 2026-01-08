Марк Маркес се завръща на пистата за частен тест с Дукати

Днес и утре пистата „Аспар“ в Гуадасуар, близо до Валенсия ще бъде домакин на частна тестова сесия, организирана от Марк Маркес с подкрепата на Давиде Тардоци. Близо 100 дни след като контузи рамото си в началото на Гран При на Индонезия на 5 октомври, Марк Маркес ще се качи отново на мотоциклет.

Маркес ще кара сериен модел Дукати Panigale, който обаче има важни подобрения, за да предостави максимална обратна връзка на настоящия световен шампион в MotoGP.

Заедно с Марк Маркес на пистата ще и брат му Алекс, който също ще кара сериен мотоциклет, като се очаква на трасето да излязат и други пилоти, свързани с Дукати.

Според информация, получена от motorsport.com, мениджърът на италианския отбор Давиде Тардоци също ще присъства на първата сесия на писта за Марк Маркес, което подчертава важността на събитието.

Освен това италианската компания ще изпрати технически персонал във Валенсия, за да окаже подкрепа на своята звезда, който ще бъде основната атракция на официалното представяне на отбора в ски курорта Мадона ди Кампилио на 19 януари.

След като спечели световната титла в MotoGP за 2025 година на 28 септември в Япония, Маркес се контузи седмица по-късно в началото на Гран При на Индонезия. Тогава Марко Бедзеки го удари отзад, което доведе до фрактура на дясното рамо на испанеца – същата ръка, която той контузи през 2020 година.

Първоначално травмата не изглеждаше сериозна, но в крайна сметка Маркес трябваше да се подложи на операция и пропусна остатъка от сезона. Оттогава пилотът на Дукати е карал мотоциклет само веднъж – на 23 декември, когато пътува до пистата „Алкарас“, за да тренира с Ducati MX на мотокрос трасе.

Очаква се, че днес програмата на Маркес днес ще започне с Дукати Panigale V2 – шосеен супербайк със 155 к.с. и тегло 176 кг. Мотоциклетът разполага с двуцилиндров двигател с обем 955 куб. см, който има 104 Нм въртящ момент. Той не е толкова физически натоварващ като Panigale V4S, чийто двигател с обем 1103 куб. см е с мощност близо 220 к.с. и 123 Нм въртящ момент. Маркес разполага и с двата модела в гаража си и може да избере който предпочита, макар че първоначално за тези два дни във Валенсия фокусът ще бъде върху V2.

Освен това излизане на пистата в Гуадасуар, Маркес ще има още една възможност, ако сметне за необходимо, да се върне на пистата в Портимао в края на януари. Тогава отборът на Дукати в Световния супербайк шампионат организира тест на португалското трасе. Както и през последните години, този тест е отворен за всички пилоти на марката от MotoGP, които могат да участват с Panigale V4S.

