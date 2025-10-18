Популярни
Вход / Регистрирай се
Хамилтън: Имаме да катерим планина

  • 18 окт 2025 | 04:11
Хамилтън: Имаме да катерим планина

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън не скри разочарованието си от представянето си в спринтовата квалификация на „Пистата на Америките“ край Остин, щата Тексас.

В нея британецът се класира едва осми, а неговият съотборник във Ферари Шарл Леклер остана десети. Пред медиите Хамилтън не намери обяснение за своето представяне, което дойде на фона на доброто темпо, което той демонстрира в тренировката и първата фаза на квалификацията. Британецът сравни своя пасив от победителя в квалификация Макс Верстапен с планина, която трябва да се изкатери.

„Определено не е темпото, което очаквахме. Наистина не знам къде изчезна скоростта. В тренировката и SQ1 нещата изглеждаха много добре. Но след това нещата започнаха да ни се изплъзват. Колата е много, много трудна за каране, така че да, нещата ни се изплъзнаха. Изоставаме с осем десети от полпозишъна, това си е планина за катерене“, обясни седемкратният световен шампион.

Снимки: Gettyimages

