КТМ отвръща на удара: Бенавидес спечели петия етап в "Дакар", Сандърс отново начело

Лусиано Бенавидес с КТМ записа днес първа етапна победа в тазгодишното издание на рали "Дакар" и изпревари отлично представилия се Начо Корнехо с Hero. Третото време за деня позволи на Даниъл Сандърс да си върне лидерската позиция.

След два дни под доминацията на Хонда, отборът на КТМ отвърна на удара в петия етап на рали "Дакар", който беше втората част от маратонския етап на изданието през 2026 година. Той отведе кервана до бивака в Хаил след маршрут от 356 състезателни километра за мотоциклетистите. Днешната специална отсечка изглежда раздели генералното класиране на две, като първите четирима са събрани в рамките на по-малко от шест минути, докато всички останали започват да натрупват значително по-големи изоставания.

Тройна победа на Форд в рали "Дакар", Гътри взе петия етап

В битката се включи и аржентинецът Лусиано Бенавидес, който грабна първата си етапна победа в това издание и общо шеста за него в "Дакар". След като през по-голямата част от деня се движеше в челото, пилотът на КТМ пое водачеството при 240-ия километър и го задържа до финала, където записа време 4.05:16 часа. Той изпревари с 3:51 минути своя пряк преследвач – Начо Корнехо с Hero, който с този резултат влезе и в топ 5 на генералното класиране, макар и с пасив от почти 20 минути.

Благодарение на този успех Бенавидес се върна в борбата за крайната победа, като намали изоставането си от върха до само 5:55 минути. Денят беше успешен за австрийския производител и в генералното класиране, тъй като третото време на Даниел Сандърс, на 5:50 минути от победителя, му позволи да си върне лидерската позиция. Все пак трябва да се признае, че съперниците му от Хонда успяха да ограничат щетите, въпреки че отново трябваше да отварят трасето.

Втора поредна етапна победа изведе Тоша Шарейна на върха на рали "Дакар"

Тоша Шарейна и Рики Брабек заложиха на семпла стратегия - да отварят пътя възможно най-дълго, за да спечелят важни времеви бонуси. Мисията им беше успешна, като испанецът натрупа 5:33 минути, а американецът – 2:24 минути. Така те завършиха етапа съответно на пето и шесто място, с изоставане от 9:13 и 9:16 минути, нареждайки се зад блестящия Брадли Кокс с Sherco. В генералното класиране те остават плътно зад Сандърс: Шарейна е на 1:59 минути, а Брабек е с 3 секунди по-назад.

🇪🇸A tough day for Edgar Canet.



Rear wheel foam issues cost Canet over an hour today. Starting 4th, he drops down the overall standings.#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/713P1fQIZi — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2026

Петият етап обаче изглежда извади Едгар Канет от борбата за крайната победа. Младият испански пилот на КТМ имаше проблем със задната гума след 186-ия километър и въпреки че успя да направи импровизиран ремонт, загуби над час спрямо лидерите, което го срина в генералното класиране. А дотогава той беше сред най-бързите в отсечката.

Същото важи и за Адриен ван Беверен, който днес също имаше надежди за етапната победа. Ветеранът на Хонда обаче нямаше късмет, тъй като при 88-ия километър в едно колелата му се заплете кабел. Това го принуди да спре и той загуби около половин час, като в крайна сметка завърши с пасив от 32:21 минути, което го отдалечи на почти час от лидера в общото подреждане. Днешният етап сложи край и на надеждите за слава на Рос Бранч, който пристигна на финала с изоставане от 1 час и 17 минути.

Победителят в рали „Дакар 2025“ напусна надпреварата

Следвай ни:

Снимки: Imago