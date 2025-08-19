"Моят отбор": Член на екипа на Sportal.bg поведе в лигата на нашата медия

Популярни
  • 19 авг 2025 | 16:39
  • 171
  • 0

Гордън Вълчовски от екипа на Sportal.bg показа най-голяма съобразителност и нюх към успеха, повеждайки в класирането в мини-лигата на нашата медия в официалната страница на Премиър лийг в направлението за Фентъзи футбол. Припомняме и кода за участие за тези от вас, които все още не са са включили, но имат желание да го направят - gowsv6.

В края на сезона победителят ще спечели оригинална фланелка на любимия си тим. Водещият резултат на Гордън се дължи до голяма степен и на използването още в първия кръг на един от чиповете в играта - bench boost или иначе казано - точки към общия актив да ти носят и хората на резервната скамейка.

Това е и топ 10 подреждането в лигата на Sportal.bg.

Вторият кръг в Премиър лийг стартира в петък с лондонското дерби между Уест Хам и Челси. Кръгът предлага няколко много интересни сблъсъка, затова помислете добре на кой капитан да заложите и къде се очаква суха мрежа.

Луукман най-после поднови тренировки, след като Интер се отказа от него

  • 19 авг 2025 | 13:43
  • 1692
  • 0
Ромеро преподписа с Тотнъм дни след поемането на капитанската лента на клуба

  • 19 авг 2025 | 12:44
  • 897
  • 0
Легендата Гулит защити Ямал: Не може ли понякога човек да се отпусне?

  • 19 авг 2025 | 12:42
  • 1579
  • 3
Интервюто с Маркъс Рашфорд в Барселона

  • 19 авг 2025 | 11:50
  • 7840
  • 2
От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

  • 19 авг 2025 | 11:34
  • 4215
  • 0
"Ние определяме бъдещето": Барселона показа третия си екип

  • 19 авг 2025 | 10:50
  • 3177
  • 12
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 44932
  • 302
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 23032
  • 23
Пускат още 400 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 912
  • 0
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 12566
  • 19
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 443
  • 0
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 12612
  • 39