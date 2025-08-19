"Моят отбор": Член на екипа на Sportal.bg поведе в лигата на нашата медия

Гордън Вълчовски от екипа на Sportal.bg показа най-голяма съобразителност и нюх към успеха, повеждайки в класирането в мини-лигата на нашата медия в официалната страница на Премиър лийг в направлението за Фентъзи футбол. Припомняме и кода за участие за тези от вас, които все още не са са включили, но имат желание да го направят - gowsv6.

В края на сезона победителят ще спечели оригинална фланелка на любимия си тим. Водещият резултат на Гордън се дължи до голяма степен и на използването още в първия кръг на един от чиповете в играта - bench boost или иначе казано - точки към общия актив да ти носят и хората на резервната скамейка.

Това е и топ 10 подреждането в лигата на Sportal.bg.

Вторият кръг в Премиър лийг стартира в петък с лондонското дерби между Уест Хам и Челси. Кръгът предлага няколко много интересни сблъсъка, затова помислете добре на кой капитан да заложите и къде се очаква суха мрежа.