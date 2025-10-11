Холанд изпревари Роналдо, Меси и други съвременни футболни величия

Ерлинг Холанд мина границата от 50 отбелязани гола за Норвегия, като по този показател той изпревари някои от водещите голмайстори в световен план.
Норвежецът отбеляза хеттрик при победата с 5:0 срещу Израел в квалификационния мач за Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.
Така Холанд вече има 51 гола в 46 мача с националната фланелка.
По този начин той мина 50 гола за националния си отбор по-бързо от играчи като Хари Кейн (Англия) – 71 мача, Неймар (Бразилия) – 74, Килиан Мбапе (Франция) – 90, Роберт Левандовски (Полша) – 90, Лионел Меси (Аржентина) – 107 и Кристиано Роналдо (Португалия) – 114.