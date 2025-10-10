Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Холанд спечели четвъртата си награда за Най-добър играч на месеца в Премиър лийг

Холанд спечели четвъртата си награда за Най-добър играч на месеца в Премиър лийг

  • 10 окт 2025 | 13:12
  • 501
  • 0

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд спечели наградата за Играч на месец септември в Премиър лийг. Норвежецът вкара пет гола и направи една асистенция в три мача от първенството, което му осигури приза за четвърти път в неговата кариера.

Холанд се разписа два пъти във вратата на Манчестър Юнайтед и вече има седем гола в градското дерби, изоставайки само на едно попадение от рекорда, който държат Серхио Агуеро и Уейн Рууни. След това откри резултата и в сблъсъка с Арсенал (1:1) и отбеляза още две попадения срещу Бърнли. Така норвежецът вече има осем гола в Премиър лийг от началото на сезона.

Холанд спечели в конкуренцията на Мартин Субименди, Даичи Камада, Янкуба Минте, Робин Рьофс и Гранит Джака.

Победителят за август бе Джак Грийлиш, който започна много силно престоя си в Евертън.

