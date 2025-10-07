Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Реал Мадрид се включва в битката с Барселона за германски национал

Реал Мадрид се включва в битката с Барселона за германски национал

  • 7 окт 2025 | 23:13
  • 942
  • 0
Реал Мадрид се включва в битката с Барселона за германски национал

Испанският гранд Реал Мадрид може да се включи в надпреварата за подписа на защитника на германския национален отбор и Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек. Според информация на "Билд", „лос бланкос“ следят отблизо ситуацията около централния бранител, чийто договор с „жълто-черните“ изтича през лятото на 2027 година.

Иззданието посочва, че мадридчани са в състояние да се конкурират с Барселона - друг от клубовете, които проявяват интерес към 25-годишния играч. Към момента обаче каталунците не са отправили конкретна оферта към Борусия.

В Борусия (Дортмунд) са оптимисти за новия договор на Нико Шлотербек
В Борусия (Дортмунд) са оптимисти за новия договор на Нико Шлотербек

Реал Мадрид се ориентира към Шлотербек заради нестабилната игра на Раул Асенсио и изтичащите през лятото на 2026 година договори на Антонио Рюдигер и Дейвид Алаба.

Шлотербек има и предложение да поднови договора си с Борусия до 2030 година.

Снимки: Imago

