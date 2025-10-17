Флик обяви добри новини за Ямал, Рафиня и Фермин, като опроверга слух за големия талант на каталунците

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното каталунско дерби срещу Жирона в Ла Лига. “Блаугранас” претърпяха тежко поражение в гостуването на Севиля с 1:4 преди международната пауза и отстъпват с две точки на лидера в класирането Реал Мадрид.
Освен това по време на мачовете с националните отбори доста играчи на Барселона бяха застигнати от контузии, като клубът обяви малко преди прескоференцията на Флик, че Феран Торес ще пропусне утрешния мач заради дискомфорт, причинен от претоварване на задната бедрена кост в левия му крак.
„Искам моите играчи да се борят, за да спечелят мача. Не бяхме на най-доброто си ниво в срещата със Севиля, трябва да покажем по-добра наша версия. Няма какво да направим за многото отсъстващи, трябва да намерим решение. Ламин Ямал и Фермин Лопес са обратно на линия, но не могат да играят 90 минути.
Ако играем на добро ниво, можем да победим всеки. Важното е да започнем добре мача. Трябва да играем на най-високо ниво и това е, което очаквам от отбора. Има играчи от школата, които може би утре ще са опция”, започна германецът.
Флик продължи с кадровите проблеми в отбора. “Роберт Левандовски ми каза същото като селекционера на Полша. Чувствал се добре и не изпитвал болка. Знаем, че това е нещо, което може да се случи с паузите на националните отбори.
Няма никой на възрастта на Левандовски, може би с изключение на Роналдо, който да е в толкова добра форма. Това е лошо за нас, но трябва да работим по въпроса”.
Не е лесно за играчите и ни вреди много. Всички пътувания, които трябва да правят, да ходят на галата за “Златната топка”. Рафиня е един от най-важните в отбора и ни липсва. Скоро ще се върне, надяваме се да е готов за Ел Класико.
Мисля, че Френки Де Йонг игра в неделя и си е починал. Много съм доволен, че поднови договора си. Педри е почивал по-малко, но е в добра форма. Имаме най-добрите в света и е нормално да предоставяме играчи на националните отбори.
Треньорът на Барселона отрече, че голямата звезда на тима Ламин Ямал е закъснял за мача с ПСЖ: “Този слух не е верен, пълна глупост. Който е измислил това - лъже. Никога нито Деко, нито хората от клуба не са ми казвали нищо. Те имат голямо доверие в работата ми и никога не биха ми поискали нищо. Това е глупост. След контузията си Ямал тренира много и имаше два почивни дни. Това е неговият личен живот и аз няма да се меся”.
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда
Флик коментира и прословутия мач с Виляреал, който ще се играе в Маями. “Разбирам, че има играчи, които не са доволни, аз също не съм, но Ла Лига взема решенията и ние ще трябва да играем. Между последния мач и първия мач за годината срещу Еспаньол ще има коледна пауза. Трябва да я уважаваме”.
