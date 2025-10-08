Историческо: Ла Лига потвърди, че Виляреал - Барселона ще се играе в Маями

Ла Лига обяви официално нещо историческо - че двубоят от 17-ия кръг на испанския елит между Виляреал и Барселона ще се проведе на 20 декември 2025 г. на стадион "Хард Рок Стейдиъм“ в Маями, Флорида (САЩ).

Новината не е изненадваща и за нея се знаеше, като тя породи редица дискусии и позиции от страна на големия конкурент на каталунците Реал Мадрид, както и на организации като ФИФА и УЕФА, като всички те изразиха негативното си отношение. Това ще бъде първият мач в историята на испанския елит, който ще се играе извън пределите на страната.

🚨 OFFICIAL ANNOUNCEMENT.



LALIGA confirms the official match in Miami between @VillarrealCF and @FCBarcelona.



📅 December 20, 2025 at the Hard Rock Stadium. — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 8, 2025

"Този мач е историческа стъпка, която извежда Ла Лига и испанския футбол на съвсем ново ниво. Разбираме и уважаваме притесненията, които това решение може да породи, но е важно да го поставим в контекст: това е само един мач от общо 380 за сезона. Ла Лига представлява милиони фенове по света, много от които следват отборите си страстно и заслужават шанса да ги гледат на живо поне веднъж. Целта на този мач е да доближим нашия футбол до тази глобална фенска база, без да намаляваме ангажимента си към тези, които му се наслаждават всяка седмица по стадионите в Испания“, заяви президентът на Ла Лига Хавиер Тебас.

Треньорът на Виляреал коментира преместването на мача с Барселона в САЩ

"Решението е резултат от дългогодишен диалог и координация между всички заинтересовани страни и е пряко следствие от искане на участващите клубове, подкрепено от Ла Лига. Целта е да се стимулира международният растеж, да се разшири глобалната фенска база и да се утвърди позицията на Ла Лига като едно от водещите световни първенства, като същевременно се запази целостта на състезанието. Това също така ще даде възможност на милионите фенове на Ла Лига в САЩ да изживеят официален мач на живо, докато корените на надпреварата остават твърдо в Испания", пишат още от Ла Лига.

❗️Joan Laporta on the match against Villarreal in Miami:



"We are looking forward to being able to meet again with all our fans in the United States and we thank LALIGA for the opportunity to get closer to one of the main strategic markets for the Club.



"We have been visiting… pic.twitter.com/2nPJrz4Qmx — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 8, 2025

"Това е уникална възможност за Виляреал да продължи растежа си и да засили присъствието си на толкова важен пазар като САЩ. С тази инициатива можем да достигнем до фенове в други части на света и да продължим да разширяваме марката както на клуба, така и на Ла Лига. Знаем, че изиграването на този мач далеч от дома ще се отрази на нашите притежатели на сезонни билети, затова въвеждаме значими и конкретни мерки за тяхното компенсиране. Уверени сме, че това ще бъде страхотно преживяване“, коментира президентът на Виляреал Фернандо Роиг.

"Очакваме с нетърпение да се свържем отново с всички наши фенове в САЩ и сме благодарни на Ла Лига за възможността да се доближим до един от ключовите стратегически пазари за клуба. Посещаваме страната от много години и винаги сме усещали страстта, която Барселона вдъхновява. Като глобален клуб с милиони привърженици по света, тази възможност засилва нашия ангажимент към международната ни фенска база – особено на ключов пазар като САЩ. Официален мач в град като Маями, със силна общност на Барса, несъмнено ще бъде страхотен спектакъл с участието на два отбора, състезаващи се на най-високо ниво“, заяви пък президентът на Барселона Жоан Лапорта.

🚨 La Liga have published details of the game against Villarreal in Miami and launched pre-sale of tickets. pic.twitter.com/D1OwgqPU8i — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 8, 2025

От Ла Лига потвърждават още, че мачът ще бъде излъчван на живо от официалните телевизионни партньори, придружен от допълнително съдържание за подобряване на зрителското изживяване.

Въведени са и компенсаторни мерки за притежателите на сезонни билети на клуба домакин. Феновете на Виляреал ще могат да пътуват за мача в Маями безплатно. Тези, които изберат да не присъстват, ще получат 30% отстъпка от сезонния си билет като жест на благодарност за тяхната постоянна подкрепа и лоялност. Преди събитието в САЩ ще се проведат редица инициативи, насочени към феновете, които ще им позволят да се свържат с по-широката екосистема на Ла Лига и да се насладят на вълнението отвъд самия мач.

УЕФА твърдо се противопоставиха на мачове от местните лиги, които да се играят в чужбина

Този двубой представлява важен етап в дългосрочната стратегия на LALIGA North America, която постоянно разширява присъствието на испанския футбол на континента. "Хард Рок Стейдиъм“ в Маями, изключително съоръжение за големи спортни и културни събития с капацитет над 65 000 зрители, ще бъде домакин на този исторически мач. Феновете могат да се регистрират сега на LALIGAMIAMI.COM за достъп до предварителната продажба на билети, която започва на 21 октомври. Билетите ще бъдат пуснати в обща продажба на 2 октомври.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages