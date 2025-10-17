Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Рашфорд посочи на какво го е научил Роналдо и направи обещание към Барселона и Англия

Рашфорд посочи на какво го е научил Роналдо и направи обещание към Барселона и Англия

  • 17 окт 2025 | 10:42
  • 451
  • 0
Рашфорд посочи на какво го е научил Роналдо и направи обещание към Барселона и Англия

Нападателят на Барселона и Англия Маркъс Рашфорд беше категоричен, че тепърва ще разкрие пълния си потенциал на клубно и международно ниво след преминаването си при каталунците през лятото. Той също така разкри на какво го е научил съвместния му период с Кристиано Роналдо в Манчестър Юнайтед.

Агуеро: Рашфорд заслужава двойно признание за представянето си в Барселона
Агуеро: Рашфорд заслужава двойно признание за представянето си в Барселона

“Обичам футбола и в трудните времена си припомням за малкото момче, което започна да играе футбол просто защото така искаше. Това е причината да обичаме тази игра и ето защо ние понасяме тежките тренировки, дисциплината и напрежението. Роналдо? Той е футболистът, който най-много е представлявал своята родина и имах късмета да играя заедно с него. Възможността да го наблюдавам отблизо ме научи какво означава да си на върха за толкова много години. Вярвам, че Англия ще види най-добрата ми версия след присъединяването ми към Барса. Все още е рано, но щом досгигна пълния си потенциал, аз ще бъда своята най-добра версия.

Преминаването в Барселона ме освежи. Намирам се на добро място, но знам, че не съм достигнал пълния си потенциал. След един тежък сезон се нуждаех от този рестарт, за да открия отново най-добрата си версия. Пристигането в Барселона обаче ми даде нови енергия, стил и страна за опознаване. Чувствам, че тимът ми пасва перфектно и мога много да му помогна. Това е голяма стъпка и съм оптимист за бъдещето. Радвам се, че в момента съм номер 1 в Барса по отношение на головете и асистенциите, но знам, че мога още по-добре. Все още не съм достигнал своя лимит, въпреки че се доближавам до него”, коментира Рашфорд в интервю за ITV.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Полша твърдят, че има голяма вероятност Левандовски да играе за Атлетико

В Полша твърдят, че има голяма вероятност Левандовски да играе за Атлетико

  • 17 окт 2025 | 10:03
  • 1562
  • 0
Бивш защитник на Барселона останал изненадан от Роналдо: Чакаше ме в хотела, за да ме поздрави

Бивш защитник на Барселона останал изненадан от Роналдо: Чакаше ме в хотела, за да ме поздрави

  • 17 окт 2025 | 09:57
  • 1702
  • 0
Трент ще бъде готов за завръщането на “Анфийлд”

Трент ще бъде готов за завръщането на “Анфийлд”

  • 17 окт 2025 | 09:40
  • 1049
  • 0
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 9097
  • 13
ПСЖ подновява битките в Лига 1 срещу коварен съперник

ПСЖ подновява битките в Лига 1 срещу коварен съперник

  • 17 окт 2025 | 07:59
  • 2700
  • 0
Защитник се завръща за Арсенал за дербито с Фулъм

Защитник се завръща за Арсенал за дербито с Фулъм

  • 17 окт 2025 | 07:33
  • 1035
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

  • 17 окт 2025 | 10:52
  • 277
  • 0
Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 3967
  • 4
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 9097
  • 13
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 16771
  • 13
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 3016
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 2213
  • 0