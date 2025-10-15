Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона

От Барселона обявиха официално новия контракт на Френки де Йонг. Нидерландският национал подписа за нови три сезона - до лятото на 2029 година, като досегашният му договор изтичаше в края на настоящия. Това означава, че ако го изпълни, полузащитникът, сега на 28 години, ще е бил в Барса в продължение на десет години. Каталунците го купиха през 2019 г. от Аякс срещу 86 млн. евро.

Сега откупната клауза на Де Йонг скача от 400 млн. на 500 млн. евро. По-интересното е какво ще се случва със заплатата му: според новото споразумение тя ще бъде намалена от следващата кампания (2026/27). В момента халфът получава завишена заплата, но това е защото към нея е добавена забавена сума от годините на пандемията, когато клубът нямаше възможност да изплаща всичко по план. Тогава Де Йонг сключи споразумение за разсрочено издължаване към него.

Новото му възнаграждение, макар и по-ниско от настоящето, ще бъде сходно с тези на футболисти като Педри и Рафиня.