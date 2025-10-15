Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона

Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона

  • 15 окт 2025 | 15:14
  • 405
  • 0
Дългото чакане свърши: Де Йонг е с нов договор в Барселона

От Барселона обявиха официално новия контракт на Френки де Йонг. Нидерландският национал подписа за нови три сезона - до лятото на 2029 година, като досегашният му договор изтичаше в края на настоящия. Това означава, че ако го изпълни, полузащитникът, сега на 28 години, ще е бил в Барса в продължение на десет години. Каталунците го купиха през 2019 г. от Аякс срещу 86 млн. евро.

Сега откупната клауза на Де Йонг скача от 400 млн. на 500 млн. евро. По-интересното е какво ще се случва със заплатата му: според новото споразумение тя ще бъде намалена от следващата кампания (2026/27). В момента халфът получава завишена заплата, но това е защото към нея е добавена забавена сума от годините на пандемията, когато клубът нямаше възможност да изплаща всичко по план. Тогава Де Йонг сключи споразумение за разсрочено издължаване към него.

Новото му възнаграждение, макар и по-ниско от настоящето, ще бъде сходно с тези на футболисти като Педри и Рафиня.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кейн: Чувствам се в най-добрата форма през кариерата си

Кейн: Чувствам се в най-добрата форма през кариерата си

  • 15 окт 2025 | 10:06
  • 2145
  • 0
Сенегал и Кот д'Ивоар взеха последните две директни квоти от Африка за Мондиала догодина

Сенегал и Кот д'Ивоар взеха последните две директни квоти от Африка за Мондиала догодина

  • 15 окт 2025 | 09:48
  • 2608
  • 0
Скоулс: Няма никаква логика в раздялата на Ман Юнайтед с Хойлунд

Скоулс: Няма никаква логика в раздялата на Ман Юнайтед с Хойлунд

  • 15 окт 2025 | 08:10
  • 3640
  • 3
Фабио Мирети поднови тренировки

Фабио Мирети поднови тренировки

  • 15 окт 2025 | 07:25
  • 2374
  • 0
Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона

Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона

  • 15 окт 2025 | 07:02
  • 4382
  • 5
Ман Юнайтед готов да задържи Каземиро, ако намали заплатата си

Ман Юнайтед готов да задържи Каземиро, ако намали заплатата си

  • 15 окт 2025 | 06:27
  • 3604
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 9002
  • 5
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 13293
  • 17
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 6679
  • 21
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 16855
  • 24
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 6143
  • 5
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 7204
  • 0