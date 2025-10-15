Искаха да убият бащата на Ямал, твърди свидетел по делото

В публичното пространство излязоха потресаващи подробности за нападението над Мунир Насрауи, бащата на суперзвездата на Барселона Ламин Ямал. Свидетелствата описват момента, в който той е бил многократно намушкан с нож по време на свада на паркинг. Нападателите обаче твърдят, че са действали при самоотбрана, поради което преди време Насрауи беше задържан за разпит, за да изложи своята версия на събитията.

Инцидентът стана на 14 август 2024 г. в квартал Росафонда в каталунския град Матаро, където е израснал Ламин Ямал. Този район носи пощенски код 304, който младият футболист често символично показва при празнуване на голове. Тогава, както „Ла Вангардия“ разкри, Насрауи е бил спешно транспортиран до болница „Кан Рути“ в Бадалона с три прободни рани, които съдебните лекари са оценили като „опасни за живота“. Поради тежестта на нараняванията той прекара няколко дни в интензивно отделение.

Полицията веднага излезе с информация за случилото се, но въпреки че е бил жертва, 39-годишният Насрауи се е явил преди две седмици в съда в Матаро в ролята на обвиняем. Нападателите твърдят, че Насрауи е бил намушкан „по погрешка“ и че са действали при самоотбрана, след като са отнели нож от негов приятел.

Един от нападателите е получил счупен нос, за което обвинява Насрауи. От друга страна, бащата на Ямал твърди, че всички удари са били нанесени изключително при самоотбрана, тъй като е бил притиснат в ъгъла на паркинга.

Свадата е започнала, след като някой от третия етаж на близка сграда е полял Насрауи с вода.

“Какво става, човече? Спокойно си вървях и сега хвърлят неща по мен. Или добър адвокат ще реши това, или ние ще се погрижим за това по-късно”, таткото на Ямал.

Шест часа по-късно на паркинга се е стигнало до ескалация.

“Мунир тичаше, онзи с ножа го преследваше и го намушка. Заби му го два или три пъти в гърдите и хълбока”, се казва в първото свидетелство на очевидец. Втори свидетел добавя: „Искаха да го убият. Един носеше нож. Нападна го като животно. Искаше да го убие“.

Трети свидетел потвърди историята: “Адриан седеше отзад, избяга с ножа и тръгна към Мунир. Видях го с очите си. И го намушка три или четири пъти.”

Показанията на четиримата свидетели са взети същата нощ, поотделно, за да се избегне съгласуване на историите. Нападателите са арестувани, но предполагаемият извършител е бил освободен, за да смени адвокатския си екип, след което е изложил твърдение за самоотбрана.

Случаят продължава да се разследва.

Бащата на Ямал и критиките: Благодаря ти, сине, ще живея винаги на твой гръб