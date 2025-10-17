Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Спортният директор на Барселона Деко е убедил Ханзи Флик да не наказва Ламин Ямал, а тази намеса не се е харесала на треньора на каталунците. За този епизод информира Ману Кареньо от “Кадена Сер”. Според информацията германеца е планирал да остави голямата звезда на отбора на пейката за мача с Пари Сен Жермен, като това е било стандартна форма на санкция, налагана от Флик. Причината е била, че талантът е закъснял за разбора преди мача. В крайна сметка Флик се е съобразил с ръководството и Ямал започна в този мач, но източникът твърди, че треньорът е останал недоволен от намесата, защото подобни индивидуални санкции са пример за целия отбор. В миналото за подобни нарушение са били наказвани Кунде, Рафиня, Иняки Пеня, Маркъс Рашфорд и според Флик изобщо не е полезно за съблекалнята да има изключения.
Мендеш говори три часа с Ямал, след което се срещна и с Деко
Същият източник твърди, че в клуба са обезпокоени от личния живот на Ламин и не харесват някои от нещата, които са се случили в последните месец, в това число и наченките на известни проблеми с дисциплината.